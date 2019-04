La Fondation pour l’éducation à l’École Pointe-Lévy tient son événement-bénéfice « Micro-découvertes » ce soir, de 17 h à 19 h, dans le hall d’entrée de l’école.

Cette dégustation sera sous la présidence d’honneur de Guy Lecours, chef des opérations de Promutuel Assurance, alors que les profits de la soirée serviront à appuyer les élèves méritants avec un programme de bourses ; aider les familles à faible revenu à s’acquitter des frais reliés à l’achat du matériel scolaire ; et offrir du matériel didactique, de l’équipement et des outils pédagogiques. Renseignements : www.feepl.org/micro-decouvertes.

Printemps symphonique

L’activité-bénéfice de l’Orchestre symphonique de Québec « Printemps symphonique », tenue le 13 avril dernier dans la salle de bal du Château Frontenac sous la coprésidence d’honneur de Sylvie Cordeau, vice-présidente philanthropie et commandites, Québecor ; Marie-Josée Guérette, vice-présidente exécutive aux affaires publiques et au rayonnement d’entreprise, La Capitale Assurance et services financiers ; et Peter Simons, président, La Maison Simons inc., a permis de remettre 211 396 $ à l’OSQ. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Astrid Chouinard, PDG de l’Orchestre ; Jean-Yves Germain, président du CA de l’OSQ ; Sylvie Cordeau, Québecor ; Peter Simons, La Maison Simons ; Marie-Josée Guérette, La Capitale ; et Britta Kröger, présidente du comité organisateur.

Un chien-guide en mémoire de Rosalie...

Il y a un an aujourd’hui, le 18 avril 2018, toute la communauté de Québec et du Québec avait été extrêmement touchée par la mort violente de la petite Rosalie Gagnon, âgée de seulement deux ans, dans des circonstances inimaginables. Une citoyenne de Québec, Christina Foisy, bouleversée par le drame à l’époque, s’était promis de poser un geste afin de commémorer la mémoire de la petite fille. Mme Foisy, qui n’a aucun lien de parenté avec la famille éprouvée, s’est tournée vers la Fondation des Lions du Canada entraînant des chiens-guides qui aident des Canadiens dans un large éventail de handicaps. Mme Foisy a opté pour le parrainage, au coût de 12 000 $, d’un chien-guide pour enfants autistes qui portera le nom de Rosalie. Pour faire un don à la Fondation des Lions du Canada ou pour plus de détails : www.chiens-guides.com/donate.html ou 1 800 768-3030.

Les 25 ans de Mikes St-Nicolas

Une belle histoire que celle du restaurant Mikes du 1810, route des Rivières, à Lévis (St-Nicolas), sortie 311, autoroute Jean-Lesage. Il y a 25 ans aujourd’hui, le 18 avril 1994, Daniel Boulanger ouvrait la franchise Mikes, une première à St-Nicolas. Vingt-cinq ans plus tard, Daniel y est toujours. Deux serveuses, Lise Roberge et Hélène Morin, embauchées au tout début, comptent aujourd’hui 25 ans de service. Après deux rénovations majeures (2001 et 2018) et l’ajout de deux actionnaires (Dimitri Boulanger, directeur général du resto, en 2012, et Mathieu Blouin, directeur des cuisines, en 2015), le Mikes St-Nicolas compte aujourd’hui 50 employés. Pour célébrer le 25e anniversaire, 25 % de rabais seront offerts aujourd’hui seulement sur la facture pour célébrer ce quart de siècle. Sur la photo, Dimitri Boulanger et Daniel Boulanger, coactionnaires du Mikes St-Nicolas.

Anniversaires

Carl Boivin (photo), directeur général d’Audi Lévis, 48 ans... William Deslauriers, chanteur québécois, participant de Star Académie, en 2009, 29 ans... Marie-Élaine Thibert, chanteuse québécoise révélée grâce à l’émission Star Académie, en 2003, 37 ans... Mélanie Desharnais, de Desharnais pneus et mécanique... Valeri Kamensky, avec les Nordiques de 1991 à 1995, 53 ans.

Disparus

Le 18 avril 2018. Gaëtane Morin (photo), 78 ans, la veuve de Félix Leclerc... 2017. Victor Albury, 69 ans, lanceur pendant 4 ans (1973-76) pour les Twins du Minnesota (LAB)... 2016. Brian Asawa, 49 ans, contre-ténor américain... 2014. Brian Priestman, 87 ans, chef d’orchestre britannique... 2013. Cordell Mosson, 60 ans, musicien (bassiste) américain, membre de Parliament et de Funkadelic.