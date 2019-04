Mikaël Kingsbury pourrait remporter un septième Maurice d’affilée

Le skieur acrobatique Mikaël Kingsbury est de nouveau en lice pour le Maurice de l’athlète masculin par excellence au niveau international au 46e Gala SPORTSQUÉBEC.

La nomination de Kingsbury, gagnant l'an dernier et détenteur de six prix Maurice, a été révélée jeudi. En plus du bosseur de 26 ans, 56 autres sportifs québécois font partie des finalistes des nombreuses catégories.

En 2018, Kingsbury a cumulé sept victoires en 10 épreuves de la Coupe du monde et deux globes de cristal, tout en remportant la médaille d’or aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Il a également été sacré athlète par excellence au Canada.

Outre le maître des bosses, le fondeur Alex Harvey et le patineur de vitesse courte piste Charles Hamelin sont en lice pour ce prix.

Harvey, qui a pris sa retraite en 2019, a terminé au troisième rang du classement général du Tour de ski.

Pour sa part, Hamelin a été sacré champion du monde au classement cumulatif. Il a aussi remporté une médaille de bronze aux Olympiques avec ses coéquipiers du relais 5000 mètres.

Kim Boutin aussi

Comme du côté masculin, la détentrice du Maurice de l’athlète féminine au niveau international de 2018, Kim Boutin, est en lice cette année.

Celle-ci a remporté une médaille d’argent et deux de bronze à Pyeongchang. Elle a également obtenu deux autres médailles de bronze et une d’argent lors des Championnats du monde.

Elle est en compétition avec la paranageuse Aurélie Rivard et la spécialiste du canoë-kayak de vitesse Laurence Vincent-Lapointe.

Rivard a réécrit le livre des records de la catégorie S10, établissant des nouvelles marques au 200 m libre et au 400 m libre.

De son côté, Vincent-Lapointe a remporté des médailles d’or en C1 200 m et C2 500 m aux Championnats du monde. L’athlète de Trois-Rivières a aussi été couverte d’or dans ses deux catégories ors d’une Coupe du monde disputée au Portugal.

Le Gala SPORTSQUÉBEC aura lieu le 8 mai.