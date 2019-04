Monia Chokri en route vers Cannes

Le Québec sera bien représenté à Cannes cette année. En plus de Xavier Dolan qui dévoilera son nouveau film en compétition, l’actrice et réalisatrice Monia Chokri aura l’honneur de lancer son premier long métrage, La femme de mon frère, au plus prestigieux festival de cinéma au monde : « Je suis très émue par cette reconnaissance », a-t-elle confié au Journal.

Monia Chokri était encore toute fébrile quand Le Journal l’a contactée, jeudi après-midi, quelques heures après l’annonce de la sélection de son film dans la section Un certain regard du Festival de Cannes. Même si elle avait appris la bonne nouvelle quelques jours auparavant, la jeune femme avait encore du mal à réaliser ce qui lui arrivait.

« Je crois que je vais vraiment le réaliser quand je serai sur place, a-t-elle admis. Il n’y a rien de plus beau pour moi que d’aller à Cannes comme réalisatrice. Pour un cinéaste, Cannes est un peu comme les Olympiques. On se retrouve aux côtés de grands noms du cinéma et de propositions singulières. Je trouve ça galvanisant et ça me touche beaucoup. »

Monia Chokri connaît déjà très bien la frénésie et le glamour du Festival de Cannes puisqu’elle était aux côtés de Xavier Dolan quand celui-ci y a présenté Les amours imaginaires (en 2010) et Laurence Anyways (en 2012), deux films dans lesquels elle a joué.

Mais cette fois-ci, ce sera à son tour de faire face à la pression de présenter un film sur la Croisette : « J’imagine que le jour où mon film sera présenté, je vais ressentir une certaine nervosité. Mais en même temps, je suis assez joyeuse. C’est le film que je voulais faire et je ne peux pas contrôler la façon dont les gens vont le recevoir. Je peux juste y aller avec de la joie et célébrer cela. C’est déjà tellement merveilleux comme accomplissement d’avoir été sélectionnée. »

La Croisette entre amis

Comme le hasard fait souvent bien les choses, Monia Chokri pourra partager cette première expérience à Cannes comme cinéaste avec son bon ami Xavier Dolan, qui sera aussi sur place pour présenter son nouveau film.

« C’est le fun, je vais pouvoir assister à sa première, et il va assister à la mienne. On sera là tous les deux comme alliés et comme amis. On fait partie de la même famille de cinéma et on s’est toujours suivis. On croit au même cinéma et on le défend ensemble. Je suis très heureuse et émue de pouvoir vivre ça avec lui. »

Photo courtoisie

Mettant en vedette, Anne-Élisabeth Bossé, Evelyne Brochu, Magalie Lépine-Blondeau et Patrick Hivon, La femme de mon frère relate la relation fusionnelle entre une jeune femme et son frère, qui est mise à l’épreuve quand celui-ci s’amourache d’une nouvelle flamme.

Le film, que Monia Chokri se plaît à décrire comme une « dramédie » (un mélange de drame et de comédie) prendra l’affiche au Québec le 7 juin