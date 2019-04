Nancy Piuze règle ses comptes avec Jean-François Gosselin sur Facebook

L’ex-directrice générale de Québec 21, Nancy Piuze, a décidé de régler ses comptes avec le chef du parti Jean-François Gosselin, jeudi, et d’expliquer les motifs de sa démission dans un long message sur Facebook.

Dans une rare sortie publique, celle qui avait cédé son siège à Jean-François Gosselin pour lui permettre de faire son entrée à l’hôtel de ville en 2017 dans le district de Sainte-Thérèse-de-Lisieux, décoche plusieurs flèches à son endroit. Elle tenait à donner sa version des faits avant de rompre définitivement les liens avec le parti, ce qu'elle a fait officiellement aujourd'hui.

Intitulé «Les gens de Québec méritent l’excellence», le texte de Mme Piuze relate l’effritement de sa confiance et de celle de plusieurs membres du parti au fil du temps envers le chef de l’opposition.

Perte de confiance

«Que s’est-il passé au sein de notre formation politique ? Je dois vous parler franchement. Au fil du temps, nous recevions des commentaires et des opinions en provenance des membres du parti, comme de l’extérieur, faut-il le dire, remettant en question la capacité du chef de Québec 21 à devenir un maire crédible, visionnaire et apprécié par les citoyens de la ville de Québec», peut-on lire.

«Nous avons lucidement pris acte et fait part de ces constats à monsieur Gosselin afin qu’avec notre aide, il puisse saisir la balle au bond, en faire une opportunité d’amélioration et raviver la confiance qui lui échappait. Avec le recul, peut-être était-ce naïf de notre part ? Ou était-il trop tard ? Quoi qu’il en soit, les choses ne se sont pas passées ainsi et malheureusement, c’est plutôt un climat de tension et de suspicion qui a par la suite secoué notre formation», poursuit-elle.

Le «coup de grâce»

La demande d’enquête du chef au sujet de dépenses prétendument «douteuses» autorisées par le C.A. de son propre parti fut le «coup de grâce» pour le moral des troupes, expose Mme Piuze qui lui reproche d’avoir ainsi «créé de lourds dommages à une organisation déjà affaiblie» alors que les dépenses, au final, ont été jugées «conformes».

«Il y a quelques jours, monsieur Gosselin continuait ses attaques publiques à l’endroit de son ancienne équipe. Pourtant il disait vouloir rebâtir son parti et regarder vers l’avenir ? Cela donne la mesure d’un tel candidat à la mairie de Québec... Je crois que les gens de notre ville seront suffisamment lucides pour juger de la qualité de cette personne», lâche-t-elle.

Mme Piuze s’excuse auprès de ses concitoyens de Beauport qui l’ont élue en 2017, disant n’avoir jamais imaginé que son aventure chez Québec 21 se terminerait de façon «aussi abrupte».

Plus de détails à venir...