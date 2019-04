Qu’il est difficile d’être différent des autres

Toute ma vie j’ai été différent des autres et j’en ai payé le prix. Mais aujourd’hui, j’en ai assez, et j’ai le goût de crier à la face du monde : « Savez-vous que chacun d’entre vous, vous êtes tout aussi différent des autres que je le suis ? Cessez de tout faire pour entrer dans le moule et vous fondre dans la masse, ça va seulement vous rendre plus malheureux ! »

Gaucher de naissance dans une famille conservatrice et religieuse qui croit encore que la main gauche est la main du diable, on a tout fait pour me forcer à devenir droitier. Et je le suis devenu. Ce n’est que tout récemment que j’ai réappris à utiliser ma main gauche qui s’avère d’ailleurs être la meilleure pour dessiner. Et j’adore ça !

Jeune, j’étais aussi dyslexique... et je le suis toujours quand le stress et la fatigue sont trop grands. À force d’astuces, j’ai camouflé mon état toute ma vie. Pourquoi pensez-vous ? Probablement pour me fondre dans la masse des anonymes. Mais avec le temps, ça n’a fait qu’augmenter mon état d’angoisse.

Dans un groupe, je me sens toujours comme un martien. Avez-vous remarqué que les gens répètent souvent, à tort et à travers, ce qu’ils ont entendu, et sont la plupart du temps mal informés, tout en pensant que leurs opinions soi-disant­­­ personnelles représentent la vérité ? Eh bien, c’est plus fort que moi, quand je suis incapable de m’éviter ce genre de conversation de salon, je me mets à corriger tout le monde, et cela n’ajoute pas à ma popularité.

Heureusement, je n’ai pu que me réjouir de la venue et du développement rapide de la technologie, des moteurs de recherche et des sites de vulgarisation scientifique qui nourrissent enfin ma soif insatiable de savoir. Ça compense le piètre état du savoir de mes semblables.

Je vous fais grâce des autres différences importantes que je transporte avec moi depuis ma naissance. J’arrive à me supporter et même à apprécier ma propre présence, mais je vous avoue qu’à l’aube de mes quarante ans, j’aimerais bien enfin me trouver une compagne de vie. Pensez-vous que cela soit possible ?

Anonyme

C’est certain que le réseau scolaire de votre enfance, et même encore celui d’aujourd’hui, penche vers l’uniformisation de sa population pour se faciliter la vie. Mais il n’en reste pas moins que la société tend à s’ouvrir à la différence, et quand certains de ses membres s’y refusent, ils se le font remettre sur le nez.

Mais n’oubliez jamais qu’affirmer sa différence ne donne pas le droit de mépriser les autres ni de tenter de les convaincre que vous détenez seul la vérité absolue. Et si vous appliquez le même principe d’ouverture à la rencontre amoureuse, il n’y a pas de raison que vous ne trouviez pas une compagne qui vous accepte tel que vous êtes, à la condition que vous fassiez de même.