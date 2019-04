Richard Martineau bloqué sur Facebook

Le chroniqueur Richard Martineau a été bloqué sur Facebook parce qu’il a énoncé une «affirmation scientifique véritable», alors que ses propos n’avaient rien de haineux ou de violent.

Dans une vidéo mise en ligne sur la page Facebook de QUB Radio, l’animateur a expliqué que ses propos sur les hommes qui accouchent n’ont pas été tolérés sur le réseau social de Mark Zuckerberg.

«Vous savez que Facebook lutte contre les messages haineux? Je l’ai appris hier. Je suis barrée pour 7 jours. Mon Dieu! Qu’est-ce que j’ai écrit de si épouvantable?», affirme-t-il.

«J’ai écrit qu’aucun homme dans l’histoire n’a accouché. Que pour accoucher, il faut un utérus, donc tu es biologiquement une femme! Tu peux te sentir homme dans ta tête. Tu peux dire que tu es un homme. Je ne suis pas anti-transgenre. Je m’en fous des transgenres, ce n’est pas ça! Je dis que tu es biologiquement une femme quand tu accouches», explique-t-il afin de bien préciser sa pensée.

Il poursuit : «j’ai énoncé une vérité scientifique, et à cause de ça, je suis barré sur Facebook. C’est bien beau lutter contre les messages haineux, mais qui va décider de ce qui est haineux et de ce qui ne l’est pas?», demande-t-il.

«Bientôt on ne pourra plus dire que quoi : la Terre est ronde?»

Régulièrement critiqué pour la gestion de ses contenus, Facebook avait annoncé à la fin du mois de mars qu’il allait interdire davantage de publications ayant trait aux messages haineux.

Comme plusieurs autres réseaux sociaux, Facebook est pris dans un dilemme permanent: laisser les opinions s'exprimer sur leurs réseaux au nom de la libre expression tout en devant expurger les messages choquants et haineux.

Le réseau social est régulièrement accusé de censure ou, à l'inverse, de ne pas agir assez efficacement contre les publications litigieuses.