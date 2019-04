Tramway de Québec: deux contrats pour l’étude environnementale et pour l’archéologie

La Ville de Québec vient d’accorder deux contrats de services professionnels – un en études environnementales et l’autre en archéologie – dans le cadre de la réalisation du Réseau structurant de transport en commun.

Le premier contrat de 126 000 $ a été remporté par AECOM Consultant à la suite d’un appel d’offres. Cette firme accompagnera le bureau de projet du Réseau dans le cadre de la procédure d’évaluation environnementale imposée du ministère de l’Environnement.

AECOM sera notamment chargée de «compléter l’étude d’impact» que le bureau de projet est en train de préparer. La compagnie devra «déterminer des enjeux, analyser des impacts du projet et (réaliser) le plan préliminaire de surveillance environnementale», lit-on dans un communiqué de presse émis par la Ville de Québec, jeudi en fin de matinée.

Archéologie

L’autre contrat de 102 000 $ couvre «le potentiel archéologique sur les parcours du tramway et du trambus». Il a été accordé à la suite d’un appel d’offres à la firme Ethnoscop. Il doit courir jusqu’en décembre 2019.

«L’étude vise à documenter et localiser de façon plus détaillée les sites et les zones à potentiel archéologique. Sur la base des résultats, la firme formulera des recommandations sur des mesures de mitigation et pourra élaborer une programmation des interventions de terrain visant à valider le potentiel archéologique, selon le cas», explique la Ville.

Selon le calendrier actuel, le Réseau de transport structurant de la Ville de Québec doit être complété en 2026. Le financement du mégaprojet de 3,3 milliards $ n’est toutefois pas encore tout à fait attaché.