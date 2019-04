Un carré d’as relevé

Facile, la deuxième ronde ! Contrairement au premier tour, fertile en rebondissements, la deuxième ronde des séries de la LHJMQ a donné droit à beaucoup moins de suspense, alors que les quatre séries se sont conclues en quatre ou cinq parties. Quant à nos experts, ils tiennent le cap. Après deux tours, l’auteur de ces lignes montre toujours, bien humblement, une fiche parfaite de 12 bonnes prédictions en 12 séries. Roby St-Gelais (Journal de Québec), Mikaël Lalancette et Sébastien Goulet (TVA Sports) ne sont pas en reste avec 11 réussites en 12. Au classement, Kevin Dubé et Roby St-Gelais sont nez à nez en tête avec 27 points chacun. L’histoire raconte toutefois que St-Gelais se serait basé sur les prédictions de votre humble serviteur pour faire les siennes. Personne n’a été en mesure de corroborer ces informations. Est-ce pour cette raison que l’auteur du tour d’horizon de la troisième ronde a changé ? Le doute persiste... D’ici là, place au carré d’as.

Classement après deux rondes

1. Kevin | 27 pts

2. Roby | 27 pts

3. Sébastien | 25 pts

4. Mikaël | 24 pts

2 points pour la bonne équipe et 1 point supplémentaire pour le nombre de matchs

ROUYN-NORANDA (1) Fiche de 59-8-0-1 contre RIMOUSKI (5) Fiche de 44-20-4-0

Après une petite frousse au premier tour face aux Cataractes de Shawinigan, les Huskies sont redevenus le rouleau compresseur qu’ils avaient été durant la saison, dominant outrageusement les Tigres de Victoriaville 21-3 au chapitre des buts, complétant ainsi le balayage. L’avantage numérique de la troupe de Mario Pouliot fonctionne à plein régime (41,3 %), mais il faudra maintenant surveiller l’impact qu’aura l’absence du meilleur marqueur en saison régulière et en séries jusqu’à maintenant, Peter Abbadonato, tombé au combat en raison d’une mononucléose. Les Huskies ont toutefois la force de frappe et la profondeur pour s’en sortir sans lui. Il ne faudrait pas prendre l’Océanic pour battue trop rapidement. Sans tambour ni trompette, les hommes de Serge Beausoleil ont balayé les Saguenéens en première ronde puis ont vaincu les Screaming Eagles en cinq, au deuxième tour. Le premier trio de l’Océanic, composé d’Alexis Lafrenière, de Jimmy Huntington et d’Olivier Garneau produit à la hauteur des attentes, mais il faut surtout souligner le travail du gardien Colten Ellis qui présente une moyenne de 1,83 et un pourcentage d’arrêts de 0,930 en séries jusqu’à présent.

Roby : Huskies en 6

Kevin : Huskies en 6

Mikaël : Huskies en 6

Sébastien : Huskies en 6

DRUMMONDVILLE (2) Fiche de 52-13-2-1 contre HALIFAX (3) Fiche de 49-15-2-2

Photo d’archives, Agence QMI

Après avoir frôlé la catastrophe au premier tour en l’emportant de peine et de misère, en sept parties, contre les Remparts de Québec, les Mooseheads de Halifax ont fait honneur à leur statut d’équipe hôtesse du prochain tournoi de la Coupe Memorial en disposant en quatre parties des Wildcats de Moncton. Chancelant en début de série contre les Remparts, le gardien Alexis Gravel a été solide par la suite. Lors de ses six derniers matchs, le gardien de 19 ans montre un pourcentage d’arrêts de 0,937. Pas de doute, les Mooseheads auront besoin de sa contribution contre la puissante attaque des Voltigeurs, laquelle a inscrit 48 buts en 10 matchs éliminatoires. Cette série sera aussi la deuxième confrontation en deux ans entre Maxime Comtois et Antoine Morand. Les deux grands amis s’étaient affrontés l’an dernier, Comtois dans l’uniforme des Tigres de Victoriaville et Morand dans celui du Titan d’Acadie-Bathurst, et c’est Morand qui avait eu le dessus. Il sera intéressant de surveiller le dossier Olivier Rodrigue du côté de Drummondville. Le gardien partant de l’équipe n’a toujours pas disputé de match en séries, en raison d’une blessure à l’aine.

Roby : Voltigeurs en 7

Kevin : Voltigeurs en 6

Mikaël : Voltigeurs en 7

Sébastien : Voltigeurs en 6