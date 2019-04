Une chocolatière au cœur fondant!

« À dix-sept ans, j’ai quitté le nid familial pour aller étudier à l’ITHQ à Montréal en gestion de restauration. C’est à ce moment que j’ai découvert la chocolaterie. Après mes études, en 2008, je suis revenue à Alma et j’ai décidé d’ouvrir ma propre chocolaterie dans un petit local. Je travaillais seule, sept jours sur sept », se rappelle Joannie Lavoie qui a aujourd’hui déménagé sa chocolaterie dans un local dix fois plus grand.

Avec plus de trente employés et une deuxième succursale située à Chicoutimi, laquelle a célébré récemment son premier anniversaire, l’entreprise se diversifie avec la présence en ses lieux d’un espace café, où les clients peuvent consommer sur place de savoureux produits. Et nombreux, ils sont.

Impossible de passer sous silence les populaires boules de chocolat chaud. Il s’agit ici d’une sphère en chocolat, dont le cœur est garni de poudre et de guimauve. Une fois trempée dans du lait chaud, la coquille fond et laisse apparaître les saveurs réconfortantes de cette populaire boisson chaude. Il est aussi possible de mettre la main sur une variété de saveurs, dont celle au caramel à la fleur de sel et celle au Baileys (pour adultes seulement !).