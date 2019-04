Une nouvelle phase d’expansion dans la MLS

La Major League Soccer (MLS) a révélé qu’elle a l’intention de procéder à une nouvelle phase d’expansion, afin que son championnat compte 30 équipes dans les prochaines années.

Cette décision a été prise par les gouverneurs du circuit Garber, jeudi, lors d’une réunion tenue à Los Angeles. Pour le moment, il n’y a pas de villes pressenties, mais les autorités de la ligue ont eu la permission de commencer des discussions avec Sacramento et St. Louis.

Les deux prétendants devront faire une présentation au comité d’expansion de la MLS où ils devront exposer leur plan d’affaires. En plus de Sacramento et St. Louis, la MLS a indiqué être en discussion avec plusieurs autres groupes de propriétaires potentiels dans d’autres marchés de l’Amérique du Nord.

«Le soccer professionnel à tous les niveaux est en prospère aux États-Unis et au Canada. Nous croyons qu’il y a de nombreux marchés qui pourraient soutenir une équipe de la MLS, a révélé le commissaire de la MLS, Don Garber, dans un communiqué. Lors des 15 dernières années, les expansions ont connu énormément de succès et elles représentent un élément clé derrière l’ascension de notre ligue.»

En 2019, la MLS compte 24 clubs, dont le FC Cincinnati qui en est à sa première saison. L’Inter Miami CF et le Nashville SC feront leur entrée en 2020, tandis que le Austin FC se pointera le bout du nez en 2021.

Le circuit Garber a également annoncé que le coût des 28e et 29e franchises sera de 200 millions $ et que le montant de la 30e sera établi un peu plus tard.