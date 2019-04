Valérie Taillefer s’ouvre pour la première fois sur son deuil

Six mois après le décès tragique de son conjoint, Jimmy Accurso, Valérie se livre à cœur ouvert au sujet de son deuil dans le magazine 7 jours.

Les milliers de messages de soutien qu’elle a reçu l’ont convaincue de donner de ses nouvelles à ses fans. Dans le cadre d’une entrevue exclusive accordée à Michelle Lemieux, l’animatrice fait le point sur sa nouvelle vie.

«J’ai souffert d’une manière indescriptible. Durant les premières semaines, j’ai vu noir. J’ai pensé ne pas être en mesure de continuer... J’ai vécu un grand choc. Heureusement, j’ai la chance d’être bien entourée. Honnêtement, je ne serais pas passée au travers sans mes parents. Ma mère a été auprès de moi tous les jours pendant quelques semaines et mon père tous les week-ends. Je ne fonctionnais plus du tout. Ma mère a vécu chez moi pour m’aider à m’occuper des enfants. Mes parents ont toujours été là pour moi, tout comme mes amis très proches.»

Valérie se confie ainsi avec beaucoup d’émotion au sujet de la mort de son amoureux. Elle nous parle aussi de résilience et de son parcours vers la guérison.

«Quand on traverse une grande épreuve, il faut rester optimiste. J’ai choisi de profiter du temps qu’il me reste et de vivre mes passions.»

C’est avec beaucoup de confiance en l’avenir que Valérie apprend à vivre avec l’absence de son bien-aimé. Dans l’entrevue, elle nous parle aussi de ses projets professionnels et de sa volonté de rebâtir sa vie avec ses deux filles, elles aussi en deuil de leur beau-père.

*Lisez toutes les confidences de Valérie Taillefer dans le magazine 7 Jours, en kiosque jeudi*