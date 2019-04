Ville de Québec: Normand espère «le début d’une nouvelle ère» avec l’aéroport

Rémy Normand, vice-président du comité exécutif à la Ville de Québec, souhaite que la nomination d’un nouveau chef de la direction à l’aéroport de Québec corresponde au «début d’une nouvelle ère».

«On espère que cette personne-là [Stephan Poirier], qui, semble-t-il, a beaucoup d’expérience dans le domaine aérien, aura au moins une des compétences fondamentales pour ce poste: celle de se mettre en lien avec l’ensemble des parties prenantes de la communauté», a signalé M. Normand cet après-midi, en marge d’une rencontre de la Communauté métropolitaine de Québec.

Ce dernier a par ailleurs ajouté que la Ville de Québec tient à ce que le Comité de travail sur l’accessibilité aérienne (CTAA), présidé par André Roy, devienne permanent. L’aéroport possède pourtant désormais son propre comité, qui se penche sensiblement sur les mêmes enjeux. «On tient à ce qu’il y ait un comité aérien. Est-ce qu’il sera avec [ou] contre l’autre? On souhaite très fortement qu’ils travaillent ensemble en harmonie», a fait savoir Rémy Normand.

Même si l’aéroport n’a pas acquiescé à la demande de la Ville de nommer Claude Choquette et Denis Leclerc dans son CA, M. Normand n’a pas paru s’en formaliser. «On va composer avec la nouvelle personne [M. Poirier] qui a été nommée. On a toujours nos deux candidatures qui sont sur la table», a-t-il indiqué.

De son côté, le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, a dit souhaiter une fusion du CTAA et du comité formé par les dirigeants de l’aéroport. «L’idéal, ce serait un seul comité qui travaille vraiment ensemble à l’avenir des activités. L’objectif est d’augmenter l’achalandage et faire en sorte que cet aéroport-là soit très concurrentiel et qu’on puisse attirer ici de nouvelles destinations», a-t-il fait remarquer.