Zdeno Chara établit un record de la LNH

Le capitaine des Bruins de Boston, Zdeno Chara, a établi un record de la Ligue nationale de hockey, mercredi soir.

Le Slovaque de 42 ans et 30 jours est en effet devenu le plus vieux défenseur de l’histoire à marquer un but gagnant en séries éliminatoires.

Seulement deux attaquants plus vieux que lui ont déjà inscrit un but gagnant en séries, soit Mark Recchi (43 ans et 125 jours) et Teemu Selanne (42 ans et 301 jours).

Chara est aussi devenu le deuxième plus vieil arrière de l’histoire à trouver tout simplement le fond du filet en séries. Chris Chelios (45 ans et 86 jours) détient le record.