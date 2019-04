10 vins à partager pour le week-end de Pâques

Pinot Gris 2017, Cloudline, Willamette ­Valley

Installée depuis plus de 30 ans en Oregon, la célèbre famille Drouhin de Beaune est devenue une référence de la région. Véronique Drouhin et Aaron Bell continuent à faire progresser la qualité du projet Cloudline. À l’aveugle, il est difficile de pointer sur du pinot gris tellement le vin paraît sec, droit et salin. On devine une matière cylindrique ainsi que des notes de melon et fleur blanche. Un petit bijou à servir avec les huîtres.