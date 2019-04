MERCIER, Rita Giguère



Au CHSLD de l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, le 6 avril 2019 est décédée paisiblement entourée de l'amour des siens, dame Rita Giguère, à l'âge de 90 ans et 8 mois, épouse de feu monsieur Jean- Marie Mercier. Elle était la fille de feu monsieur Léonidas Giguère et de feu dame Jeanne-Éva Rhéaume. Elle demeurait à Château-Richer.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: André, Léo, Réjean (Hélène Boivin), Denise (Benoît Mathieu), Henri, Raymond et Suzanne (Serge Lacouline); ses petits-enfants: Jean-Luc, Isabelle, Laurie Anne, Stéfanie, Maxime, Alexandre, Félix et Frédéric; ses frères et sœurs: feu Joseph Édouard (feu Florence St-Pierre), feu Cécile (feu Raymond Lemieux),feu Wilfrid (feu Aline Noel), feu Joséphine (feu Albert Tardif), feu Armand (feu Marie-Jeanne Maheux), feu Roland (Jacqueline Michaud), feu Roger (feu Pauline Côté), feu Charles-Aimé ( Béatrice Guillot), Rolande (Édouard Gravel), feu Paul ( Rachelle Coulombe), feu Rodrigue (Rachelle Dufour) et André (Bernadette Cauchon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Mercier; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'unité prothétique de l'hôpital Ste-Anne-de-Beaupré pour la qualité et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, 11000 rue des Montagnards, Beaupré, G0A1E0, https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab /. Des formulaires seront disponibles à l'église.