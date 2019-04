Alerte à la bombe à la SQ de Chicoutimi

Un bon samaritain qui est allé déposer de vieux bâtons de dynamite au poste de la Sûreté du Québec (SQ) de Chicoutimi a soulevé tout un émoi, vendredi après-midi.

Un périmètre de sécurité a été érigé et une partie du quartier général de la SQ a été fermée lorsque l’individu s’est pointé à l’accueil du poste avec des explosifs en sa possession. « L’homme n’avait aucune mauvaise intention. Il souhaitait nous les remettre pour qu’ils soient détruits », assure le sergent Hugues Beaulieu, porte-parole de la SQ.

Selon les informations qui ont été transmises aux policiers par le citoyen, les explosifs en question dataient de plus d’une vingtaine d’années. Ils appartenaient à son père, et il les conservait chez lui. « Certains détails ont soulevé des doutes quant à leur dangerosité. Nous n’avons pris aucune chance et des procédures de sécurité ont été mises en place », poursuit Hugues Beaulieu.

Il précise que l’endroit n’a pas été évacué et que le personnel du quartier général a continué à vaquer à ses occupations en attendant l’arrivée des techniciens en explosifs. « Ils sont partis de Québec pour prendre possession des bâtons de dynamite et les détruire de façon sécuritaire », mentionne le responsable des communications.

À ne pas faire

Le sergent Beaulieu ajoute qu’il est risqué de manipuler et de transporter ce genre de matériel. « C’est une chose à ne pas faire de manipuler des explosifs ou même de vieux détonateurs. Il est préférable d’appeler les policiers, qui se déplaceront pour aller les chercher », conclut-il.