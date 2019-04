Assurance: les précautions à prendre avant et après une inondation

MONTRÉAL – En raison du risque d’inondations attendu dans plusieurs régions du Québec, le Bureau d’assurance du Canada (BAC) rappelle aux citoyens quelques mesures à prendre, avant et après une inondation, pour protéger leurs biens.

Le BAC recommande d’abord aux assurés qui subissent des dommages de contacter leur assureur pour vérifier si leur contrat d’assurance habitation couvre ce type de sinistre afin d’ouvrir un dossier de réclamation.

«L'assurance inondation est offerte par certains assureurs, sous forme d'un avenant, depuis 2017. L'offre varie toutefois d'une compagnie à l'autre, tout comme les critères de souscription», rappelle le BAC dans un communiqué.

Pour ce qui est de l’assurance automobile, les dommages causés par la crue des eaux ne sont couverts que si l’assuré a acheté la protection «Tous risques», «Accident sans collision ni versement» ou «Risques spécifiés».

Conseils pour éviter les dommages aux biens personnels:

- ranger au rez-de-chaussée tout objet qui se trouve au sous-sol

- à l'extérieur de la résidence, enlever ou fixer tout bien qui peut être déplacé ou emporté par l'eau;

- vérifier l'étanchéité des fenêtres et bien les fermer;

- préparer une réserve de nourriture et d'eau potable pour trois jours, une trousse de premiers soins, des chandelles, des lampes électriques ou une génératrice;

- surveiller les conditions météorologiques, l'évolution de la situation et respecter les consignes de sécurité.

Conseils pour réduire les risques de dommages ou de contamination, après une inondation:

- retirer l'eau infiltrée pour limiter les dommages et protéger les biens épargnés;

- nettoyer les espaces sinistrés et les biens exposés à l'eau pour prévenir toute contamination;

- conserver les factures et toutes pièces justificatives liées aux dépenses engagées;

- documenter les pertes par la prise de photos ou de vidéo.

Plusieurs outils et services sont disponibles sur le site internet infoassurance.ca.