C’est parti à Victoriaville

Notre patience (golfeurs et golfeuses que nous sommes) a été récompensée. Reste à convaincre la météo de collaborer pour que nous puissions nous élancer une première fois au Québec en 2019.

Alain Danault, directeur général du club de golf de Victoriaville (centre-ville) m’annonce que c’est aujourd’hui que la saison commence dans les Bois-Francs. Il s’agira d’une 75e saison dans l’histoire du club. Le surintendant, Jean-René Lessard, me précise que le parcours, en général, est en excellent état et que les départs et les verts sont impressionnants. Des départs simultanés sont prévus aujourd’hui, demain, dimanche et lundi à 10 h 30. Réservations : 819 752-4907, poste 230. Bonne saison.

Objectif dépassé

Le Radiothon annuel de la station de radio CKRL, tenu du 29 au 31 mars dernier et qui pouvait compter sur deux porte-parole : l’auteure-compositrice-interprète Salomé Leclerc et l’homme d’affaires Michael Martel, a permis de récolter 48 125 $, dépassant largement l’objectif fixé à 42 000 $. Ce montant représente entre 10 et 12 % du budget annuel de la station qui pourra poursuivre sa mission et continuer de se démarquer dans le paysage médiatique québécois.

À saveur internationale

Le 21e souper gastronomique du Club Rotary de Québec, présenté le 3 avril dernier sous la présidence d’honneur de Claude Rousseau, chef de l’exploitation chez Alithya, a permis d’amasser 16 000 $. Cette année, cette somme sera investie dans le projet du centenaire du Club Rotary de Québec auquel participent de nombreux Clubs de la région, du district Rotary 7790 et du Rotary international pour réaliser deux projets d’aide humanitaire, l’un au Togo, et le deuxième au Nicaragua. Sur la photo de gauche à droite, 1re rangée : Martin Verville, comité organisateur ; Claude Rousseau, président d’honneur ; Gaëtan Giguère, comité organisateur ; Alain Thibault, président du comité organisateur et Spiros Markakis, propriétaire, Casa Grecque Beauport. 2e rangée : Julien Gérard, comité organisateur ; Éric Mercier, président 2018-2019 du Club Rotary de Québec et Martin Chalifour, comité organisateur et chef de l’action internationale.

Rétro et continental

Si vous êtes amateurs de musique rétro et que vous raffolez de la danse en ligne, sachez que Roger Guillemette (photo), musicien-chanteur, se produit depuis quatre ans maintenant tous les vendredis soir (20 h) et dimanches, en matinée (14 h) au Bar Chez Jack, du 192, avenue Saint-Jacques, à Donnacona. Roger est toujours aussi passionné par son métier.

Nouveau président

Bravo à Steve Ross (photo), président et fondateur de Ross Stratégie Conseil de Québec, qui est devenu récemment le nouveau président de la Fondation du Centre Psycho-Pédagogique de Québec (CPPQ). Membre du conseil d’administration depuis cinq ans, il succède à Carole Marchand qui a assuré avec brio la présidence durant les 11 dernières années. La Fondation du CPPQ appuie l’école St-François, dont le mandat est de scolariser des élèves manifestant des comportements et problèmes d’adaptation qui nécessitent une structure, un milieu de vie et des interventions adaptées à leurs besoins. www.fondationcppq.com.

Anniversaires

Kate Hudson (photo), actrice américaine, 40 ans... Maria Sharapova, joueuse de tennis russe, 32 ans... Geneviève Guérard, 1re danseuse des Grands Ballets canadiens (1999-06)... David La Haye, comédien et acteur de cinéma, 53 ans... Anne-Marie Dussault, journaliste et animatrice de télévision québécoise, 66 ans... Pauline Martin, comédienne et actrice, 66 ans.

Disparus

Le 19 avril 2018. Vladimir Liakhov (photo), 76 ans, cosmonaute soviétique qui a séjourné en tout 333 jours, 7 heures et 47 minutes dans l’espace... 2017. Aaron Hernandez, 27 ans, footballeur américain avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre (NFL)... 2016. Estelle Balet, 21 ans, Suissesse, championne du monde de snowboard freeride.