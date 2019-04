Des Lévisiens se préparent à évacuer leur maison

Des résidents de Saint-Étienne-de-Lauzon à Lévis se préparent à évacuer leur demeure alors que la rivière Beaurivage se fait de plus en plus menaçante, ce matin.

«Le risque de débordement est significatif. Les 24 prochaines heures vont être déterminantes. On est sur un pied d’alerte», indique le chef de division du service de la sécurité incendie de la municipalité, Stéphane Gaumond. Déjà, ses équipes mènent des patrouilles afin de renseigner les citoyens et d’observer la rivière.

Selon Environnement Canada, de 50 à 80 millimètres de pluie vont s’abattre sur la région jusqu’à samedi après-midi. «Si ce qui est prévu se concrétise, c’est pratiquement certain qu’on va atteindre des seuils d’inondation. Glace, pas glace, à un moment donné, la capacité de la rivière à prendre de l’eau est limitée et ça déborde», ajoute M. Gaumond.

Photo Stevens LeBlanc

Pelle mécanique

En début de journée, un couvert de glace s’est formé sous le pont de la route 171, un secteur critique lors des crues printanières. Une pelle mécanique était attendue pour la défaire. Elle se tiendra dans le secteur de l’église pour mener des interventions sur la rivière au besoin.

Les autorités ne souhaitent aucune surprise et recommandent aux résidents situés dans les zones à risque de quitter leur maison ce soir. Le nombre de résidents visés par cet avis n’est pas connu.

«On aime mieux sortir les gens les pieds au sec que d’être obligés d’aller les chercher en bateau. C’est plus sécuritaire pour tout le monde», dit M. Gaumond.

«On va sortir»

Les citoyens rencontrés par Le Journal ont l’intention de se conformer à l’avis préventif d’évacuation.

Photo Dominique Lelièvre

«C’est officiel que ça va déborder. Il mouille trop. Ça monte depuis tantôt. [...] On ne peut rien faire. On essaie de protéger nos choses le plus possible, mais on ne peut pas faire grand-chose», croit Jeannick Pelletier, 74 ans.

«On va sortir, comme d’habitude. [...] On prend nos guenilles, et on sacre notre camp!», lance le résident de la rue Marcel Roussel.

De leur côté, Guy Cossette et Thérèse Trottier souhaitent que le scénario de 2014 ne se répète pas. Il y a cinq ans, les glaces de la rivière avaient littéralement défoncé leur mur de leur maison.

«On se croise les doigts. On ne peut rien faire contre la température, mais la ville s’occupe bien de nous autres», dit Mme Trottier.