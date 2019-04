Des riverains travaillent d’arrache-pied

Danielle Chagnon et son conjoint demeurent sur la route de la Langue-de-Terre, qui longe le fleuve Saint-Laurent à Maskinongé, en Mauricie. Déjà vendredi, le chemin pour s’y rendre était inondé au point où les résidents laissaient leurs voitures sur la route du Nord, un peu plus loin, pour pouvoir regagner les résidences en bateau en passant à travers les champs.

Cette semaine, le couple a fait des réserves de lait, de viande, de pain et de légumes afin de ne pas quitter la maison. Mme Chagnon et son conjoint se relayeront aux quatre heures durant la nuit pour surveiller les pompes et la crue des eaux.