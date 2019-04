Huit mesures d’urgence à prendre si l’eau menace votre propriété

Vérifiez votre couverture. Normalement, il est possible d’obtenir un avenant contre les dégâts d’eau, mais les résidents des zones inondables sont exclus (sauf chez Co-operators, à fort coût). Cette protection est davantage accessible pour les zones à faible ou risque moyen (95 % des clients de Desjardins y ont accès). Faites la liste de vos biens, prenez des photos ou vidéos des plus dispendieux, de la maison et de ses dépendances (grille gratuite sur infoassurance.ca). Videz le sous-sol de tous les biens dispendieux.

Dressez une liste de biens essentiels à emporter avec vous pour chaque membre de la famille en cas d’évacuation d’urgence. Préparez une trousse d’urgence de 72 heures (trousse de premiers soins, médicaments d’ordonnance, eau, jus de fruits, barres énergétiques, vêtements de rechange, chaussures, couvertures, articles pour bébé, ouvre-boîte manuel, conserves, lampe de poche, piles, trousse de toilette, clés de voiture et maison, cartes de crédit, argent comptant, chargeurs pour téléphone, etc.). Comment réagirez-vous si le sous-sol est sous l’eau, s’il faut sortir de la maison avec de l’eau jusqu’à la taille, si l’électricité est coupée ?

Une seule personne doit prudemment faire le tour (en bottes de pluie). Appelez votre assureur immédiatement (pour un avis de l’expert en sinistre) et prenez photos ou vidéos. Vérifiez si certains murs ou planchers ont changé de forme, enlevez les rallonges électriques qui trempent encore dans l’eau, coupez le courant dans les zones encore inondées. Consultez un électricien avant de rebrancher le courant et un spécialiste pour le chauffage. Jetez tous les aliments, médicaments ou articles de toilette qui ont été inondés (ou réfrigérés ou congelés si le courant a été coupé pour 24 heures et plus).