Inauguration d’Humanitæ

Le 10 avril dernier, M. François Audet et Mmes Nathalie Paré et Isabelle Vachon, copropriétaires du Groupe Patrimoine, ont inauguré, en présence de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Mme Marguerite Blais, le projet Humanitæ, un complexe novateur de résidences pour aînés atteints de troubles de la mémoire. Il s’agit d’un projet unique au Québec, qui offre non seulement des services et des soins spécifiques à cette clientèle, mais aussi à l’entourage des résidents afin d’offrir un milieu de vie qui soit adapté, sécurisant et apaisant. Les touts premiers résidents ont été accueillis en janvier dernier. Comptant 12 maisonnées de 12 à 15 chambres et plus d’une trentaine de salles thématiques, il s’agit d’un véritable milieu de vie qui permet aux résidents de vivre avec dignité et de demeurer actifs.

Photo courtoisie

Le président-fondateur du Groupe Patrimoine, François Audet, a souligné tout le travail accompli pour en arriver à offrir un tel milieu aux personnes aînées. Il a mentionné «qu’il s’agit d’un réel accomplissement après une vingtaine d’années dans le domaine des résidences pour aînés. Nous offrons aujourd’hui un milieu de vie différent qui n’existe pas ailleurs. Pour arriver à ce résultat, nous avons visité plusieurs environnements dédiés aux aînés atteints d’Alzheimer et nous nous sommes inspirés des meilleures pratiques mondiales».

Des orientations basées sur la science

M. Philippe Voyer, inf. Ph. D. et professeur titulaire en sciences infirmières à l’Université Laval, a agi auprès du Groupe Patrimoine à titre de conseiller scientifique. Il a notamment participé à la définition de l’approche adoptée dans le cadre du projet Humanitæ. «Cette approche est distinctive et vise, au quotidien, à encourager les occupants à s’occuper, à être actifs et stimulés sur les plans cognitif et moteur, leur permettant ainsi de préserver davantage leur autonomie, leur qualité de vie et à se sentir valorisés, a-t-il rappelé. La science a éclairé toutes les décisions dans la création d’Humanitæ, que ce soit l’architecture, le design intérieur ou la dotation de personnel. Le tout est enrobé dans une approche humaine qui fait toute la différence! Je suis vraiment fier que le Québec puisse enfin rejoindre les leaders mondiaux dans l’accompagnement des personnes atteintes de problèmes de mémoire et de leurs proches.»

Pour en savoir plus : www.groupepatrimoine.ca.