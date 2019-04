[PHOTOS] Inondations: Saint-Raymond retient son souffle

Les résidents de Saint-Raymond, dans Portneuf, sont sur leurs gardes dans l’attente d’une crue qui pourrait causer l’une des pires inondations de l’histoire récente de la municipalité.

Vendredi, les curieux étaient nombreux à guetter d’un air inquiet la rivière Sainte-Anne près du pont de l’avenue Saint-Jacques, où l’on craignait une vive débâcle pendant la nuit ou samedi.

«On ne veut pas être alarmiste, mais les conditions font que présentement, si tout s’emboite, tout indique que ça pourrait ressembler à 2014», dit le coordonnateur des opérations d’urgence de la ville, Christian Julien.

«Ou plus», ajoute-t-il. Il y a cinq ans, quelque 300 personnes avaient dû évacuer le centre-ville et l’eau avait causé des millions de dollars en dégâts.

Train de glace

En tout, Environnement Canada anticipe entre 40 et 60 millimètres de pluie jusqu’à samedi après-midi. Vendredi, la population se rassurait en constatant que les averses avaient été moindres que prévu en matinée.

Cependant, le paysage de la rivière Sainte-Anne ne laisse présager rien de bon. Une accumulation de glace est bien visible à la hauteur du pont du centre-ville. En amont, un embâcle de 800 mètres menace de dévaler la rivière sous l’effet de la pluie.

M. Julien craint l’arrivée d’un «train de glace» qui pourrait ensuite bloquer la rivière au coeur de la ville.

Limiter les dégâts

Riverains et commerçants se préparent donc au pire, comme Ghislain Voyer, 70 ans, qui a toujours habité Saint-Raymond. L’homme a élevé ses biens au sous-sol et a préparé ses deux pompes et sa génératrice. «On est inquiets, reconnaît-il. [...] C’est la première année où je suis plus craintif.»

Marcelle Gilbert a pour sa part procédé jeudi à l’évacuation des dix locataires de sa résidence pour personnes âgées. «On a déjà évacué des personnes âgées en pleine nuit dans une pelle de tracteur et on ne veut plus voir ça. Les familles étaient contentes de venir chercher leurs proches les pieds au sec.»

De son côté, le propriétaire du populaire Casse-Croûte Ti-Oui a placardé sa terrasse et installé des sacs de sable en espérant ainsi limiter les dégâts. «Si on a autant d’eau qu’en 2014, ça va être assez dévastateur et beaucoup de monde sera touché», craint Jean-Christophe Lirette. Malgré tout, «le moral est bon», assure le restaurateur, qui continuait de servir ses clients.

Prévention

La ville de Saint-Raymond a mis le paquet cette année pour prévenir les inondations. Ces derniers jours, une pelle-grenouille a créé des ouvertures dans la glace. Si un embâcle devait se former au centre-ville, elle dispose d’une pelle mécanique et d’une pelle-araignée pour tenter d’y remédier. Un véhicule amphibie sera aussi en mesure de secourir d’éventuels sinistrés.

