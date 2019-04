Les Cubs sortent la tête de l’eau

L’emportant 5 à 1 face aux Diamondbacks de l’Arizona, les Cubs ont prolongé leur séquence de victoires à quatre, vendredi après-midi à Chicago, pour retrouver le seuil de la respectabilité.

Avec ce gain signé Kyle Hendricks, les Cubs présentent maintenant un dossier de 9-9 depuis le début de la saison.

Réussissant au passage 11 retraits au bâton, Hendricks (1-3) a œuvré pendant sept manches au monticule, n’allouant aucun point, seulement trois coups sûrs et deux buts sur balles.

Kris Bryant a mené l’attaque des siens avec un double de deux points en fin de deuxième manche. David Bote et Kyle Schwarber ont alors croisé le marbre. Anthony Rizzo a produit le troisième point des Cubs en frappant un triple au champ gauche, en quatrième, poussant ainsi son coéquipier Daniel Descalso à la plaque payante.

Le partant des Diamondbacks Merrill Kelly (1-2) a quitté la rencontre après avoir cédé trois points mérités en trois manches et deux tiers. Les Cubs auraient pu lui faire encore plus mal puisqu’il a accordé six coups sûrs et sept buts sur balles.

Terminant le match avec aucun coup sûr en cinq présences au bâton, Javier Baez a notamment manqué d’opportunisme, laissant huit hommes sur les buts. Après s’être compromis dans un optionnel, le Portoricain a néanmoins croisé le marbre une fois, en sixième manche, sur un simple de Wilson Contreras.

Les Diamondbacks ont inscrit un point en début de neuvième et placé deux hommes en position de marquer, mais le releveur Pedro Strop est venu fermer la porte pour récolter son second sauvetage de la saison.

Jacob deGrom blessé

Les Mets ont par ailleurs appris une mauvaise nouvelle, vendredi, alors que le lanceur Jacob deGrom, vainqueur du trophée Cy-Young dans la Nationale en 2018, a été retourné à New York afin de passer un test d’imagerie par résonance magnétique.

Blessé au coude droit, l’artilleur de 30 ans ne sera donc pas en mesure d’affronter les Cardinals, samedi, à St. Louis. Le vétéran Jason Vargas devrait le remplacer.