Patrick Bruel, 30 ans d’amour avec le Québec

Après cinq longues années sans débarquer chez nous, le plus québécois des Français sera de passage au Centre Vidéotron, le 9 novembre prochain, pour célébrer ses trois décennies d’amour avec le public de Québec. À cette occasion, il nous offrira un concert-événement de grande envergure à l’occasion de sa tournée Ce soir, on sort..., dans le cadre de laquelle il a déjà offert 32 représentations en Europe. Pascale l’a retrouvé dans l’amphithéâtre à l’occasion d’une escale à Québec. Ils ont parlé de la relation que le chanteur entretient avec les Québécois et des raisons pour lesquelles il se sent bien chez nous. Voyez l’entretien à l’émission. Billets et informations sur le spectacle : www.lecentrevideotron.ca.