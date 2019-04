Photoshoot en couple

En couple, Maripier Morin et son mari, l’ex-joueur du Canadien Brandon Prust, ont joué aux mannequins d’un jour, à l’occasion de leur récente collaboration mode avec le Centre Rockland.

« C’est rare qu’on shoot ensemble ! On a vraiment eu du fun ! C’était un fit naturel pour nous de devenir ambassadeurs. Brandon adore magasiner. Il peut passer des heures et des heures à magasiner. C’est une vraie guidoune ! Lorsqu’on magasine, c’est toujours pour lui et il joue à la Barbie dans les magasins », dévoile-t-elle, en entrevue téléphonique avec Le Journal, vendredi matin.