Les employés et les cadres d’Hydro-Québec encaisseront plus de 29 millions $ en bonis de performance pour l’année 2018.

Les données dévoilées par Hydro-Québec indiquent que les primes au rendement ont progressé de 14 % l’an dernier.

En 2017, les employés de la société d’État avaient touché 25,8 millions $ en rémunération incitative.

Il y a trois ans, la société d’État avait pourtant décidé de modifier sa rémunération incitative en haussant de façon importante les salaires de base de ses employés.

Les bonis de performance versés à ses employés étaient ainsi passés de 38 millions $ en 2015 à 23,7 millions $ en 2016.

11,4 M$ pour les cadres

Or, depuis trois ans, les bonis de performance ont augmenté de façon significative chez Hydro-Québec, en hausse de 23 %.

Sur les 29,2 millions $ de primes distribuées pour l’année 2018, les cadres de la société d’État ont mis la main sur 11,4 millions $.

Les membres de la direction générale d’Hydro-Québec, qui compte environ 180 cadres, ont eu droit pour leur part à 6,8 millions $.

Le PDG d’Hydro-Québec, Éric Martel, a vu sa rémunération totale atteindre 835 614 $, avec un salaire de base de 559 866 $ l’an dernier et des bonis de performance de 257 538 $.

Chez Hydro-Québec, la rémunération incitative varie entre 5 % et 30 % du salaire de base d’un employé-cadre, selon les objectifs à atteindre et le type de poste de direction occupé.

Pour verser ses bonis de performance, Hydro-Québec devait dégager un profit net de 2,475 milliards $. La société d’État a facilement atteint cet objectif avec un bénéfice net de 3,192 milliards $.

« Nous avons livré une excellente performance financière en 2018, bien au-delà des objectifs, ce qui contribue à l’ensemble des Québécois puisque 75 % de nos profits sont versés au gouvernement », a fait valoir hier un porte-parole de la société d’État, Louis-Olivier Batty.

Rétention et attraction

Rappelons qu’Hydro-Québec a également reconnu l’an dernier verser annuellement des bonis de rétention et d’attraction à certains de ses employés. Bon an mal an, ces bonis totalisent environ deux millions $.

Dans certains cas, des primes sont versées pour retenir des dirigeants d’Hydro-Québec qui veulent quitter l’entreprise. Certains bonis sont payés pour attirer des candidats ciblés par la haute direction d’Hydro-Québec.

Un rapport publié par le vérificateur interne d’Hydro-Québec l’an dernier faisait état d’au moins un cas où une prime de 20 000 $ avait été versée à un employé qui a été recruté pour venir travailler au sein de la société d’État.

Des bonis en forte hausse depuis trois ans chez Hydro-Québec

Année Montant 2016 23,7 millions $ 2017 25,8 millions $ 2018 29,2 millions $

Source : Hydro-Québec