[PODCAST] Rigolade, alcool et chocolat de Pâques

Cette semaine, l’équipe d’En 5 Minutes vous propose des baladodiffusions pour vous remonter le moral.

Avec l’alcool de synthèse (qui promettrait d’être sans lendemain de veille), le chocolat de Pâques et les rigolades entre amis, on est dans la proverbiale business. Mais bon, on parle aussi des déchets de l’espace et de Mary Anning, une pionnière de la paléontologie.

Lundi 15 avril – Bientôt l’alcool de synthèse?

Mardi 16 avril – L’espace, cette poubelle

Mercredi 17 avril – Mary Anning, pionnière de la paléontologie

Jeudi 18 avril – Pourquoi rit-on?

Vendredi 19 avril – Lapins et oeufs en chocolat à Pâques. Pourquoi?

