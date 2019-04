RESO360°, une journée axée sur les enjeux du monde des affaires, organisée par la Chambre de commerce et d’industrie de Québec

Le jeudi 23 mai prochain, la Chambre de commerce et d’industrie de Québec organise une journée autour des grands enjeux qui caractérisent le monde des affaires : RESO360°. Marketing, numérique et pénurie de main-d’œuvre figurent parmi les grands thèmes de cette journée visant à soutenir les entrepreneurs dans leur croissance et à les outiller afin de qu’ils soient en mesure de relever les défis qui se posent à eux. Dès 8h et pour toute la journée, jusqu’au cocktail de 17h, des invités de marque viendront partager leur savoir et leur savoir-faire avec les participants dans le cadre de conférences et d’ateliers pratiques.

En conférence d’ouverture, Germain Lamonde, fondateur et président exécutif du conseil d’administration d’EXFO. Il viendra entretenir les participants des innovations numériques.

Par la suite, Claude Desrochers, chef stratégie chez Larouche Marketing Communication, et Denis Martel, directeur planification stratégique chez Cossette, donneront un atelier sur le marketing de contenu.

Photo courtoisie

À l’heure du dîner, un panel composé de différents intervenants, dont Louise Cordeau, présidente du Conseil du statut de la femme, Robert Dumas, président et chef de la direction de la Financière Sun Life, Jean-Marc Léger, de la firme Léger, ainsi que Sébastien Morin, coprésident et chef de la stratégie chez Mirego, et Manon Poirier, directrice générale de l’Ordre des CHRA, viendront discuter des résultats du sondage Indice de bonheur Léger au travail.

En après-midi, les participants pourront poser leurs questions au sujet des pratiques à adopter pour mieux faire face à la pénurie de main-d’œuvre à des spécialistes des questions de RH : Geneviève Desautels, présidente d’Amplio Stratégies et illuxi, Pierre-Luc Bordeleau, cofondateur de l’Académie Happy Culture, Jean-François Cantin, vice-président de SBI international, et Stéphane Jean, chef du marketing à Jobillico.

À ne pas manquer également, le panel numérique regroupant Charles Guimont, d’O2 Web, Jean Laflamme, président et chef de la direction de Meubles South Shore, André Petitclerc, directeur principal Investissement technologie, à Investissement Québec, Yves Proteau, coprésident d’APN, et Nicolas St-Sauveur, du cabinet d’avocats BCF, qui échangeront sur les menaces et les opportunités associées au numérique.

La journée se terminera avec la remise des bourses d’honneur du ministère de l’Économie et de l’Innovation. Le cocktail OSER360° proposera un panel regroupant trois entrepreneurs de l’univers du jeu vidéo : Martin Brouard, de Sabotage, Charles Dufour, de Sweet Bandits, et Jean Simon Otis, de Chainsawesome Games.

L’événement se tiendra au Terminal de croisières. Informations et billets : www.cciquebec.ca/reso360.