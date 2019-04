Salebarbes : l’Acadie et la Louisiane à l’honneur

Jonathan et Éloi Painchaud, Kevin McIntyre, George Belliveau et Jean-François Breau signent un tout nouveau projet, Salebarbes, et nous convient à un voyage festif sur des rythmes de musique cajun aux accents de blues et de rock. Enregistré dans la mythique salle des Pas Perdus, aux Îles-de-la-Madeleine, l’album Live au Pas Perdus regroupe des chants traditionnels francophones et modernes et fait une large place aux violons. Pascale a rencontré Jonathan et Éloi Painchaud ainsi que Jean-François Breau en entrevue à la veille du lancement de l’album, qui aura lieu le 25 avril, au D’Auteuil. Découvrez une nouvelle facette musicale de ces artistes samedi à l’émission. Pour en savoir plus sur l’album, visitez l-abe.com, sous Nos artistes. Billets pour le spectacle : ledauteuil.ca.