Un but difficile à digérer pour Connor Hellebuyck

Le gardien des Jets de Winnipeg Connor Hellebuyck a dû avoir de la difficulté à fermer l’œil, durant la nuit de jeudi à vendredi, en repensant au filet inscrit contre lui avec 15 secondes à écouler à la troisième période.

Ce fameux but de Jaden Schwartz a permis aux Blues de St. Louis de savourer la victoire pour mieux mener cette série 3-2.

«C’était comme un jeu de machine à boules», illustrait Hellebuyck, cité par le site web de la Ligue nationale de hockey, après le quatrième match disputé jeudi. «La rondelle a bondi pour s’arrêter directement sur sa palette. Ce but est difficile à digérer, mais je crois que nous avons été la meilleure équipe dans cette rencontre. Si nous continuons à batailler, cette série n’est pas finie.»

Dans le cas de Schwartz, il applaudissait évidemment l’effort des Blues et le dénouement de la rencontre.

«Nous croyons l’un en l’autre, nous croyons en notre système et nous travaillons en équipe, a noté Schwartz, qui a récolté deux points en cinq matchs. Quand le club joue bien, nous savons que nous serons récompensés. Nous jouons tous de la même façon: on travaille fort, on présente une défensive hermétique et le jeu de puissance a inscrit un gros but qui a donné du momentum.»

S’imposer à l’étranger

Si le sixième match de cette série est prévu à St. Louis, ce samedi, les Blues n’y voient pas nécessairement un avantage. Jusqu’ici, dans ce duel, l’équipe visiteuse s’est imposée à chaque fois.

«La série en entier est tellement serrée, a poursuivi Schwartz. On ne sait tout simplement pas ce qui va se passer, avec tous ces revirements qui surviennent.»

Parlez-en à Hellebuyck, qui voit encore le dernier but des Blues dans ses cauchemars.