Un franc succès pour L’Envolée-Bénéfice

La deuxième édition de L’Envolée-Bénéfice a permis à l’organisme Anges du Bal d’amasser 22 245 $. Le tout a été rendu possible grâce à la générosité de 130 participants à l’événement, qui se déroulait sous le thème de la Mascarade. Rappelons qu’Anges du Bal a pour mission de fournir gratuitement une tenue complète de bal à des finissantes de milieux défavorisés de 52 écoles regroupées dans neuf commissions scolaires réparties du Centre-du-Québec jusqu’à la Côte-du-Sud en passant par la Beauce, Portneuf et Charlevoix.

Au cours de la soirée, la cofondatrice de l’organisme, Mme Sonia Wagner, a rappelé les défis qui se posent à l’organisme. «Quand j’ai cofondé l’organisme, à l’été 2016, je croyais que notre principal défi serait matériel : recueillir en dons suffisamment de robes et d’accessoires pour pouvoir habiller nos futures participantes, a-t-elle déclaré. La principale difficulté des Anges n’est pas de pouvoir vêtir ses participantes, mais d’abord d’identifier les jeunes femmes qui ont besoin de notre aide et ensuite, de les convaincre de nous laisser les gâter.»

La traditionnelle Journée Boutique annuelle se tiendra les 4 et 5 mai prochains au Domaine Maizerets. Pour en savoir plus et s’inscrire : www.angesdubal.org.