Walmart Canada: plus de 12 millions $ de primes pour les associés québécois

MISSISSAUGA, Ontario – Les associés québécois de Walmart Canada, qui exploite 72 magasins dans la Belle Province, vont se partager des primes totales de 12 millions $.

À l’échelle nationale, ce sont plus de 100 millions $ en primes qui seront distribués aux associés, incluant les gérants et les associés horaires des succursales de la multinationale qui ont atteint les objectifs de ventes et du service à la clientèle.

Les primes accordées aux employés du siège social et des centres de distribution de Walmart Canada ne sont pas incluses dans les 100 millions $.

Selon Walmart Canada, les employés «gagnent plus que le salaire minimum dans chaque province et les associés horaires (travaillant de façon ininterrompue depuis au moins six mois et 500 heures de travail) sont admissibles à participer à notre programme de prime annuelle», a-t-on précisé, par communiqué.

Des activités de reconnaissance seront aussi organisées afin de reconnaître que les employés «ont joué un rôle important dans cette réussite», Walmart Canada disant avoir dégagé de «solides résultats» au quatrième trimestre.

«Nos associés font une différence dans la vie des familles canadiennes, chaque jour. Nous reconnaissons aujourd’hui leur importante contribution et nous les remercions de faire partie intégrante de la communauté Walmart», a dit Susan Muigai, vice-présidente des ressources humaines et des affaires de la société de Walmart Canada.

«Ces primes tiennent compte de l’engagement exceptionnel qu’ils ont démontré envers nos clients et leur rôle dans l’obtention de nos résultats», a poursuivi Mme Muigai.