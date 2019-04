DuSABLON, Jeanine Prost



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 13 avril 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Jeanine Prost, épouse de feu monsieur Gilles DuSablon, fille de feu Lucienne Samouillet et de feu Antoine Prost. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses petits-enfants: Chloé-Maude et Simon-Alexandre; sa sœur Monique (Luc Larose); ses amis proches: Angélique, Jean et Jocelyne, Jean et Viviane et Yves. Elle est allée rejoindre son fils Claude et son époux Gilles. Sincères remerciements au personnel des 5e et 7e étages de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués.