HÉBERT, Georgine

À l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 avril 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Georgine Hébert. Elle était la fille de défunts dame Aline Demers et de monsieur Thomas Hébert. Native de Leclercville, elle résidait à Sainte-Croix de Lotbinière. C'est dans l'espérance et la sérénité qu'elle est allée rejoindre ses frères et sœurs prédécédés: Laurentia, Lucienne, Louiselle, Rémi, Michel, Jean-Paul, Gabrielle et Françoise. Elle laisse dans le deuil ses cinq enfants: Serge, Yvon, Sylvain (Johanne Leclerc), François (Odile Cacace) et Dominique (Denis Côté); ses petits-enfants: Geneviève, Alexandre, Nicolas, Julien, Sabrina, Pamela, Rémi-Pierre, Suzie, Tommy, Antonio et Armando et ses arrière-petits-enfants: William, Zakary, Zoé, Mégane et bébé Malcom à naître sous peu. Elle laisse également dans le deuil son frère Marc (feu Liliane Beaudet) ainsi que plusieurs cousins et cousines, neveux et nièces et autres parents et ami(e)s.