Billie, joueuse et intelligente

Qu’est-ce que la comédienne Olivia Palacci a en commun avec Tintin, le célèbre reporter ? Elle est belge et sa chienne, Billie, âgée de 3 ans, est un fox-terrier, tout comme Milou !

1• Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir Billie­­­ chez vous ?

Quand j’étais petite, j’exigeais d’avoir un animal, car j’étais enfant unique. Par la suite, j’ai toujours voulu avoir un chien, mais ce n’était pas possible, car j’étais toujours sur la route, entre Montréal et Québec, ou ailleurs. Ensuite, j’ai eu une colocataire allergique aux chiens. Finalement, dès que j’ai déménagé, avoir un chien est devenu une priorité, une clause primordiale du bail !

2• Pourquoi un fox-terrier ?

J’aime les gros chiens, mais seuls les petits chiens étaient acceptés dans l’appartement que je convoitais. Alors j’ai fait des recherches pour trouver un chien de petite race qui me plairait. À la base, je cherchais un chien joueur et assez intelligent. Je suis ­tombée sur les fox-terriers. Et, ce qui est très drôle, c’est que c’est la race de Milou, le chien de Tintin. C’est un clin d’œil, car Tintin et moi sommes belges tous les deux !

3• Comment décrire en quelques phrases la personnalité de votre animal ?

Billie apprend extrêmement vite. Elle me fait rire. Elle fait des conneries tout le temps. Elle est drôle. Elle apprend vite les trucs ! Si je fais « Pow », elle tombe par terre, peu importe dans quelle pièce de l’appartement elle se trouve. Elle est joueuse et super intelligente. J’ai l’impression qu’elle ­observe beaucoup puis ensuite, qu’elle imite. Par exemple, elle est ­capable de marcher debout, sur ses deux pattes arrière. Un jour, au parc, elle a vu un enfant ­marcher main dans la main avec sa mère et elle a fait la même chose avec moi... Elle s’est levée sur ses pattes arrière et m’a donné la patte ! C’est fou... Je capotais ! Oui, elle a ce petit côté « je veux être un humain ! »

4• Racontez-nous un fait cocasse, inusité ou ­particulier concernant votre animal.

Moi, j’ai toujours ri des gens qui habillent leur chien, mais un jour, ma mère a décidé d’acheter un pull à Billie. Un genre de col roulé pour chien. Grosse erreur, car Billie­­­ ne voulait plus l’enlever. Elle pleurait ou grognait quand on essayait de lui enlever. J’ai fini par le plier et le ranger dans une armoire, mais Billie s’est ­assise devant et a pleuré ­pendant près de 4 heures. Elle voulait son pull !

5• Racontez-nous un de ses mauvais coups.

Elle adore la nourriture. ­Surtout celle des humains. Elle est ­obsédée par la bouffe. Et elle est têtue. Quand j’ai des invités à la maison, elle est toujours autour, pendant le repas. C’est chiant.

6• Quelle est son activité préférée ?

Manger et jouer ! Ce sont les deux choses importantes de sa vie, tout comme pour moi !

7• Quel est son endroit préféré ?

Quand elle est dans la maison, son lieu préféré, c’est dehors. Et, quand elle est dehors, son lieu préféré, c’est la maison !

8• Qu’auriez-vous aimé savoir avant d’obtenir cet animal ?

Elle a une malformation et n’a pas de queue. Or, elle n’est pas capable de « couper » ou faire tomber ses crottes au sol. C’est probablement à cause de ­l’absence des muscles de la queue... Quand je l’ai eue, au ­début, il y avait toujours un bout de crotte qui restait et c’était salissant ! Avec le temps, j’ai développé des trucs. Une fois les besoins finis, je la fais sauter pour que la crotte tombe.

9• En quoi votre animal peut être une source d’inspiration pour vous ?

Tout animal peut être une inspiration pour un comédien, car il est complètement vrai et dans le moment présent.