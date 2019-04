Bourassa, Legault et le retour du pendule?

François Legault était un souverainiste qui s’est lassé de pourchasser un idéal en apparence de plus en plus inatteignable.

Voyez pourtant s’allonger la liste des enjeux qui témoignent de la difficulté croissante pour le Québec d’être canadien à sa manière : laïcité, pétrole, immigration, collecte des impôts, quasi-séparatisme et anglicisation de la métropole, culpabilisation collective, etc.

On verra ce que la CAQ peut accomplir, mais son mandat pourrait être infiniment plus instructif et pédagogique qu’un million de discours souverainistes que plus personne n’écoute.