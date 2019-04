Parfois, la vie tourbillonne dans tous les sens et en certaines occasions, il semble difficile de se retrouver en toute quiétude. C’est alors que de petits détails vous exaspèrent, que votre patience vous abandonne et que l’écho de vilaines paroles peut résonner. L’exaspération gagne du terrain et la colère gronde, voici pourquoi il est essentiel de trouver des stratégies pour reconquérir son équilibre personnel illico presto ! Choisir la douceur ? Être doux envers soi et les autres peut devenir un art à cultiver. Il suffit de procéder tranquillement, mais avec assurance !

Prendre soin de soi

Il peut sembler très facile, voire anodin de dire qu’il est important de prendre soin de soi. Mais, en toute franchise, c’est probablement la chose la plus difficile à mettre en place. Surtout quand le quotidien roule à 100 à l’heure ! Une fois coincé dans l’engrenage de la routine, il peut s’avérer fort complexe d’utiliser ne serait-ce que dix minutes par jour pour prendre soin de son équilibre mental et physique. Prendre le temps de savourer son thé le matin avant de quitter pour la journée, de se prélasser dans un bain le soir venu, d’écouter son partenaire nous raconter sa journée, ­d’écouter le chant des oiseaux... Pourquoi est-ce important de le faire ? Pour se sentir en harmonie, à l’intérieur ET à l’extérieur de soi. Pour s’assurer d’une belle qualité de vie. Pour fuir l’anxiété, le stress, la fatigue... Bref, il y a de très nombreux avantages. Le bonheur, c’est que prendre soin de soi ne signifie pas être centré sur soi et son propre petit quotidien, c’est s’assurer que notre moteur – c’est-à-dire nous-mêmes – est en bonne posture pour vivre des relations harmonieuses : une chose qui s’apprend et ­s’entretient ! Claudia, une lectrice de 69 ans, nous raconte : « J’ai toujours fait passer tout le monde avant moi. Mes enfants m’ont pris tout mon temps, mon mari était très exigeant, car je restais à la maison et il jugeait qu’il pouvait tout me demander, car moi je ne travaillais pas... Je peux juste vous dire que j’ai développé tellement de frustration avec les années que tout ça s’est terminé par un divorce et un cancer. Je m’en suis sortie indemne malgré tout, mais j’ai appris à la dure que prendre soin de moi était primordial. Je n’avais plus d’amies, plus de loisirs. Rien pour me faire sourire. La maladie m’a ramené une réalité que je ne voulais pas voir. Maintenant, je priorise mes besoins et je réalise que malgré ça, je ne néglige personne. Ça va m’avoir pris tout ce temps-là pour trouver l’équilibre ! »

Douceur et sexualité

Imaginons la conjugaison des deux sans plonger dans le kitsch et les stéréotypes ! La douceur en sexualité ne signifie pas être passif, désintéressé ou monotone. Cela correspondrait davantage à une relation où le respect, l’écoute et l’accueil de l’autre et de soi-même sont mis au premier plan. Concrètement, cela veut dire qu’une vie sexuelle empreinte de douceur survivra bien plus longtemps et en bien meilleure santé qu’une autre qui est négligée ou pleine de ressentiment, ne croyez-vous pas ?