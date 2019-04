Classique Heritage RBC : Dustin Johnson s’empare de la tête

Au terme de la troisième ronde de la Classique Heritage RBC, l’Américain Dustin Johnson a pris la tête grâce à une performance de 68 (-3), samedi, à Hilton Head en Caroline du Sud.

Le cinquième joueur au monde a réussi six oiselets et a commis trois bogueys, dont deux consécutifs aux 16e et 17e fanions.

Johnson a dorénavant un cumulatif de 203 (-10), ce qui lui confère une avance d’un coup sur un trio de golfeurs composés d’Ian Poulter, Rory Sabbatini et Shane Lowry.

Le dernier de cette liste trônait au sommet après 36 trous, mais une contre-performance de 71 (N) lui a fait perdre un rang.

Du côté des Canadiens, Nick Taylor a obtenu sa meilleure ronde de la semaine. Le golfeur natif du Manitoba a remis une carte de 68 (-3), ce qui lui a permis de faire un bond de 26 places au classement général. Il partage maintenant le 34e échelon avec sept adversaires.

Pour leur part, Mackenzie Hughes, Adam Hadwin et Ben Silverman ont respectivement joué 72 (+1), 74 (+3) et 76 (+5).