Comment racheter une aussi grosse erreur de jugement?

Je vis avec de gros regrets et j’ai besoin de votre aide pour que l’homme de ma vie me pardonne ce que je lui ai fait. Je suis une femme de 35 ans, indépendante, au franc parler, souvent dure et rigide avec les gens. Il y a un an, j’ai choisi de me séparer de l’amoureux avec qui j’étais depuis deux ans parce qu’il insistait pour qu’on se marie et qu’on amorce une vraie vie de famille.

Son ardent désir d’avoir des enfants me dérangeait, moi la fille égoïste, arrogante et axée sur une carrière à laquelle je tenais plus qu’à n’importe quoi d’autre. Je ne voulais pour rien au monde sacrifier aucun des avantages qu’elle me procurait. Même pas pour un homme qui voulait passer sa vie avec moi et qui disait m’aimer à la folie. Mon entêtement fut tel que quand la pression fut trop forte, j’ai pris mes affaires et je suis partie sur un coup de tête, ce qui lui a fait beaucoup de mal.

Les premiers mois après ma séparation, je les ai passés dans l’euphorie d’avoir gagné une bataille contre l’asservissement que voulait m’imposer cet homme, que je voyais quasiment comme un bourreau. Mes amies m’admiraient, tout en me trouvant un peu folle d’avoir quitté un aussi beau parti. Petit à petit, au fil des mois, je me suis graduellement rendu compte que les hommes que je rencontrais ne lui allaient pas à la cheville. Que dans le fond, j’avais rejeté le conjoint idéal pour des principes de vie qui ne tenaient plus la route.

Car dans le fond, à quoi me servait ma grande indépendance, si c’était pour passer mes soirées seule devant la télé, ou au restaurant avec une bande de collègues avec qui je gaspillais mon argent et mon temps pour me confronter ensuite au vide de mon appartement de célibataire ? Je me rendais compte sur le tard que je nageais dans le bonheur avec cet homme et que je ne le voyais même pas. Mon égoïsme m’empêchait de goûter la réalité ordinaire d’une vie à deux.

J’ai marché sur mon orgueil et j’ai communiqué avec lui. Sa froideur lors de notre rencontre m’a coupé tous mes moyens. J’ai bien essayé de lui expliquer que je m’étais trompée sur nous deux, mais je n’ai pas eu le courage de lui dire que je souhaitais reprendre avec lui quand il m’a dit que ma méchanceté avait tué en lui tout désir de faire sa vie avec moi, lui qui m’avait aimée de tout son cœur. Comment lui prouver maintenant que je suis prête à faire l’impossible pour devenir une autre et pour retrouver sa confiance ?

Amoureuse malheureuse

On ne devient jamais une autre personne. On peut cependant travailler à améliorer ce qu’on est pour en arrondir les angles. Et c’est à cette tâche que vous devriez vous attaquer sans tarder. Pour retrouver sa confiance, il va falloir expliquer simplement à cet homme pourquoi vous avez été si dure et radicale avec lui. Mais avant de pouvoir faire ça, vous aurez besoin de retourner dans votre passé pour comprendre d’où vous vient ce désir d’être une femme de fer, radicale et sans nuances. Une femme incapable de voir où est son véritable intérêt ailleurs que dans la performance et la réussite professionnelle. Qu’est-ce qui vous a menée à vous parer de cette couche de protection ?

Ce ne sera pas un travail facile, mais ce sera un travail nécessaire pour vous prouver, à vous-même autant qu’à ce monsieur, que votre volonté de reprendre avec lui est basée sur du solide, soit une véritable envie de construire quelque chose à deux. Assumer ses erreurs­­­, en exprimer des regrets, et travailler ensuite à s’améliorer, n’est-ce pas la meilleure façon d’être crue ?