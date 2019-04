BEAULIEU, Marie-Claude



À l'Hôpital du Très-Saint-Sacrement, le 11 avril 2019, à l'âge de 57 ans, est décédée dame Marie-Claude Beaulieu, conjointe de monsieur Michel Arsenault. Elle était la fille de feu dame Yolande Dubeau et de feu monsieur Jean-Marie Beaulieu. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie, soit de 13h à 14h. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Michel Arsenault, ses fils: Jean-François Auclair (Marie-Ève Charette) et Vincent Auclair (Sabrina Labrie); ses petits-enfants: Maysen Auclair (3 ans) et Laurent Auclair (8 mois); ses sœurs et son frère: Lucie Beaulieu (Richard Juneau), Danielle Beaulieu (Michel Nadeau) et feu Denis Beaulieu (Michèle Tremblay); les enfants de son conjoint: Jean-Philippe Arsenault (Virginie Poitras) et Alexandre Arsenault (Caroline Ross) ainsi que leur fille Violette Ross-Arsenault (18 mois). Elle laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour leurs bons soins prodigués, spécialement Dre Brigitte Poirier (Oncologue) ainsi que tous les infirmiers, infirmières et préposé(e)s aux bénéficiaires des soins palliatifs pour l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Cancer du sein du Québec: www.rubanrose.org ou à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital Saint-Sacrement), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, Tél.: 418-525-4385 www.fondationduchudequebec.org.