La manifestation de vos désirs

Avez-vous des rêves qui ne se sont pas encore concrétisés ? Prenez-vous seulement le temps de rêver encore ? Croyez-vous qu’il soit encore possible d’y arriver ? Si vous êtes interpellé par ces questions, sachez que des dizaines de milliers de personnes le sont également et que nombreux sont ceux qui se réfèrent à ces auteurs pour apprivoiser leurs désirs.

L’auteur Mike Dooley tente à travers cet ouvrage de lever le voile sur les véritables mécanismes physiques et métaphysiques de la manifestation de nos objectifs et idéaux.

Rédigé de façon concise, ce livre déborde d’exemples concrets et accessibles à tous. Il suggère notamment de nourrir ses rêves avec passion et de façon précise sans toutefois se soucier de la manière dont ils pourront se manifester. S’il revient à chacun de prendre conscience de ce que l’on souhaite véritablement dans sa vie, il faut aussi savoir lâcher prise et laisser l’univers s’occuper des détails. Néanmoins, l’auteur suggère d’apprendre à passer à l’action au moment opportun. Faire confiance à son intuition est l’un des meilleurs comportements à développer pour y parvenir.

Agir comme si...

Parmi ses nombreux conseils, l’un d’eux serait d’agir comme si vos rêves étaient déjà réalisés.

Si, par exemple, vous souhaitez faire un voyage en Italie, écrivez alors une lettre fictive à un ami pour lui décrire ce voyage comme si vous l’aviez fait. L’exercice peut sembler farfelu, mais il alimenterait la visualisation, et mieux encore, la joie qui découlera de ce voyage. Toujours selon l’auteur, plus la passion est grande et précise plus les chances sont de votre côté. L’important n’est pas de se soucier comment on trouvera l’argent pour payer le fameux voyage, mais plutôt de savourer par anticipation tout le plaisir qu’il vous procurera.

C’est dans le plaisir et la joie, et non dans ­l’inquiétude et les tourments que les rêves se réalisent, croit l’auteur.

À lire aussi

Trouver sa mission de vie

Photo courtoisie

Certains l’ont trouvée, tandis que d’autres la cherchent toujours. Pourtant, parvenir à trouver sa mission de vie est le gage d’une vie heureuse et stimulante. Dans ce livre, six personnalités, dont, Pierre-Yves McSween, Isabelle Hudon et Jacques Francisque témoignent de la manière dont ils sont parvenus à découvrir leur but ultime. Aux témoignages, s’ajoutent des questions adressées aux lecteurs, concernant les comportements bénéfiques à adopter pour trouver sa voie. Cesser de saboter ses chances de succès, se faire confiance et avoir la foi sont quelques conseils prodigués pour se diriger vers sa mission de vie.

Apprendre à s’épanouir

Photo courtoisie

On sait tous d’emblée qu’il est important de bouger davantage et de mieux manger pour vivre en santé. Mais on oublie souvent qu’il faut également mieux penser et mieux s’aimer afin d’atteindre le bonheur d’une vie épanouie. Déjà faut-il songer à se faire du bien sans culpabiliser. Pourquoi ne pas se payer un massage ou s’offrir un cadeau ? Soigner son stress, se fixer de nouveaux objectifs, oser sortir de sa zone de confort et apprendre à célébrer ses petites et grandes victoires ne sont que quelques exemples des façons de faire à intégrer dans sa vie pour atteindre le mieux-être.

Grandes questions existentielles

Photo courtoisie

Voilà un ouvrage simple qui aborde des questions complexes. Parmi celles-ci, on se questionne notamment à savoir que, si Dieu existe, alors pourquoi permet-il la souffrance ? Plusieurs autres questions tout aussi légitimes y sont soulevées. Destin, fatalité, libre arbitre, qu’en est-il au juste ? Évidemment, on n’a pas toutes les réponses, cependant ce livre suscite une belle réflexion et permet de plonger sur des enjeux philosophiques et les grandes énigmes de la vie qui tourmentent les esprits curieux depuis l’Antiquité.

Le coup de cœur du mois

La magie du moment

Photo courtoisie

Savourer chaque instant que la vie nous offre est un art. Apparemment, ce sont les Japonais qui sont les champions de l’ichigo ichie, qui signifie que ce que nous sommes en train de vivre maintenant ne se reproduira plus jamais de la même manière. Ainsi, selon cet enseignement, il serait nécessaire de conscientiser chaque moment, aussi unique soit-il. Les auteurs qui se sont penchés sur cette manière de vivre souhaitent transmettre leur savoir pour permettre une vie zen malgré le rythme trépidant de notre monde moderne. Parmi les clés proposées et divers rituels décortiqués, mentionnons l’art d’observer, apprendre à éviter les distractions, libérer son esprit, savoir contempler et se détacher des idéaux.