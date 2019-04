Le week-end culturel de Mario Jean

Quel est votre récent coup de cœur littéraire ?

Photo courtoisie

J’ai récemment lu le best-seller international Sapiens : une brève histoire de l’humanité, de Yuval Noah Harari, qui est un historien et professeur d’histoire israélien. On y raconte l’histoire de l’humanité. Même s’il s’agit d’un livre volumineux, ça se lit bien, car c’est très intéressant. L’ouvrage, qui est un mélange de faits historiques et de science, évoque plusieurs grandes questions sur notre monde moderne depuis le début de nos ancêtres. J’aime lorsque l’on apprend quelque chose à travers une lecture. Je vais très certainement lire la suite, Homo Deus : une brève histoire de l’avenir.

Quel est le spectacle à ne pas manquer ?

Photo d'archives, Chantal Poirier

Le spectacle Serge Fiori, Seul Ensemble. J’ai été ébloui par ce spectacle ! Non seulement la musique est bonne, mais l’aspect acrobatique du Cirque Éloize a éveillé l’adolescent en moi. Ça m’a rappelé de beaux souvenirs et ça émerveille tant les enfants que les adultes. J’ai adoré, c’est magnifique, il faut absolument voir ça ! Ils seront en spectacle au Théâtre Capitole en juin et de retour au Théâtre St-Denis en septembre.

Sinon, il ne faut pas manquer mon spectacle Aller de l’avant. J’y serai à chaque représentation, je ne vais pas en manquer une seule.

Quel est le film qui vous a interpellé ?

Photo courtoisie

J’ai beaucoup aimé le film Les frères Sisters, qui est un drame policier tiré du roman éponyme qui suscite une belle réflexion. L’histoire, campée dans l’ouest des États-Unis, dans les années 1800, tourne autour de deux frères, des tueurs à gages qui n’ont pas peur de tuer. C’est assez rough par moments, mais les deux protagonistes sont en pleine remise en question. L’un d’eux en a assez de la vie de gangster et aimerait simplement profiter de la vie. Le film évoque également les liens entre les deux frères. C’est à ne pas manquer !

Quelle est l’émission de télévision que vous aimez suivre ?

Photo courtoisie, HBO

J’aime beaucoup l’émission de téléréalité Les A$ de la brocante, diffusée sur Historia, où des brocanteurs voyagent partout aux États-Unis à la recherche d’antiquités et de petits trésors. Ça vient chercher le collectionneur en moi. Je suis quelqu’un qui aime aller dans les marchés aux puces pour dénicher divers objets qui m’interpellent et que je collectionne. J’ai d’ailleurs une belle collection de bandes dessinées.

Par ailleurs, j’ai beaucoup de plaisir à regarder Big Little Lies de Jean-Marc Vallée. J’aime l’ambiance californienne que l’on y retrouve. Ça me rappelle des voyages que j’ai faits là-bas. C’est toujours intéressant de reconnaître certains lieux.

Qui dans le milieu artistique suscite votre admiration ?

Photo d'archives, Ben Pelosse

Depuis toujours, j’admire Yvon Deschamps, il a été un modèle pour moi. Déjà enfant, j’écoutais ses monologues sur cassettes. C’est lui qui m’a transmis le désir de monter sur scène et de devenir humoriste. J’ai eu la chance de le côtoyer et de travailler avec lui. C’est non seulement un humoriste exceptionnel, mais il est aussi un grand homme doté d’une très grande générosité.

On suit Mario Jean