Les seules représentantes

Félicitations à la troupe Mini-Commandeurs Cheerleading, regroupant de jeunes athlètes âgées de 7 à 12 ans de la catégorie Youth Small Niveau 1 du Collège de Lévis qui, grâce à ses performances en compétition cette saison, fut la seule équipe du Québec de ce niveau à représenter la province lors de la compétition très convoitée Canadian Finals, qui avait lieu à Niagara Falls, Ontario, le 6 avril dernier. L’événement, sur invitation seulement, a permis à l’équipe d’obtenir la 5e place. L’équipe des entraîneurs Sabrina­­­ Brochu­­­, Jade Bouffard et Florence Labrecque­­­, termina sa saison le samedi 4 mai au Cégep Lévis-Lauzon.

Toujours en forme

Photo courtoisie

Permettez-moi de souhaiter bonne fête en retard à Fabien Roy, cet homme politique qui a été député de Beauce et Beauce-Sud à l’Assemblée nationale (1970-1979), député de Beauce à la Chambre des communes et chef du Crédit social du Canada (1979-1980). M. Roy, qui fut aussi courtier en valeurs mobilières (1981-1993), vit une paisible retraite avec son épouse Pauline Lessard au Manoir du Quartier à Saint-Georges de Beauce. Malgré quelques petits problèmes pour se déplacer, sa forme est bonne et sa mémoire est excellente. Ses 4 enfants et 5 petits-enfants profitent encore de ses précieux conseils. Il a célébré son 91e anniversaire de naissance le 17 avril dernier.

40 ans de mariage

Photo courtoisie

Jean-Guy Bouffard et Jocelyne Carrier de Lévis (Saint-Jean-Chrysostome) fêteront officiellement demain, dimanche 21 avril, leur 40e anniversaire de mariage. Le couple, qui s’était en effet marié le 21 avril 1979 à l’église de Saint-Jean, a 3 enfants (Dominic, Sophie et Jean-Francis) et 4 petits-enfants (Malik, Zachary, Jeremy et Laurence). Jean-Guy est toujours (depuis 1997) président du Centre Lavertu Honda de Lévis (Breakeyville). Félicitations.

Retrouvailles au Collège Champigny

Photo courtoisie

Le Collège de Champigny organise de grandes retrouvailles à l’occasion de son 50e anniversaire de fondation (1969-2019). Le comité organisateur désire évidemment rejoindre le plus grand nombre d’anciens et d’anciennes élèves en prévision de l’événement qui se tiendra, en deux parties, le samedi 4 mai, avec une célébration à la chapelle à 16 h, un cocktail à 16 h 45, un souper et une soirée. Vous avez jusqu’au 22 avril pour vous inscrire. Rendez-vous sur collegedechampigny.com/50-ieme pour plus de détails. Sur la photo, une bonne partie du personnel du Collège Champigny.

Hommage bénévolat-Québec 2019

Photo courtoisie

Bravo à Jérémy Plourde qui a reçu, le 9 avril dernier, le prix Hommage bénévolat-Québec dans la catégorie Jeune bénévole - Prix Claude Masson. Ce prix souligne l’engagement des personnes âgées de 14 à 35 ans qui sont des bénévoles particulièrement actifs dans leur collectivité. Jérémy s’implique dans la communauté depuis plusieurs années déjà en organisant plusieurs collectes de fonds au profit d’Opération Enfant Soleil. Il compte bien remettre 115 000 $ cette année au téléthon Opération Enfant Soleil. Sur la photo, Jérémy Plourde reçoit son prix des mains du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité, Jean Boulet.

Anniversaires

Photo courtoisie

L’honorable J. Michel Doyon (photo), avocat, historien, professeur et lieutenant-gouverneur du Québec depuis le 24 septembre 2015, 76 ans... Pierre Dolbec, président de Dolbec Y. Logis­tique international inc., et maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 66 ans... Carmen Electra, actrice de télé et de cinéma, 47 ans... Julien Poulin, comédien et acteur québécois, 73 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 20 avril 2018. Avicii (photo) de son vrai nom Tim Bergling, 28 ans, producteur et disc jockey suédois... 2017. Paul Hébert, 92 ans, homme de théâtre et cofondateur du Trident en 1970... 2016. Maxim Arsenault, 36 ans, skieur extrême professionnel... 2011. Jérôme Lemay, 77 ans, ancien membre du duo Les Jérolas... 1992. Benny Hill, 67 ans, Le « Benny Hill Show »... 1984. Marie-Andrée Leclerc, 38 ans, de Lévis, principale complice du tueur en série Charles Sobhraj.