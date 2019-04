Lysandre Nadeau est en couple et partage sa première photo officielle sur Instagram

Si vous suivez Lysandre Nadeau sur Instagram, vous savez qu’elle fait présentement un long périple en Asie, profusément documenté dans ses «stories» et son fil Instagram.

Une chose qui avait particulièrement piqué la curiosité des gens est sa relation avec son partenaire de voyage, Sean Domincan, avec qui elle semble passer tout son temps. Bien que les rumeurs se faisaient persistantes, la Youtubeuse a préféré ne rien dire de précis au sujet de sa relation avec lui, jusqu’à aujourd’hui.

Plus épanouie que jamais, Lysandre a partagé une magnifique photo de Sean et elle enlacés, avec un simple cœur en guise de légende.

La jeune femme a confirmé qu’elle était en couple dans une «story» Instagram.

«Pas le genre de chose qui se prévoit. Un jour à la fois, on prend le bonheur comme il vient. On verra. J’aime la personne que je suis avec lui. Il fait ressortir le meilleur de moi. Ça fait du bien. On se rend heureux pis à la fin de la journée, c’est tout ce qui compte», a écrit Lysandre.

Elle a aussi prié les gens de s’abstenir de commenter à propos de ses relations passées sous la publication, voulant réserver cette photo pour des choses positives.

Lysandre était auparavant en relation avec Jemcee. Ils avaient annoncé leur rupture en janvier 2019.

