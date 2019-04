Oscar Rivas affrontera Dillian Whyte en juillet

Le Montréalais d’origine colombienne Oscar Rivas affrontera Dillian Whyte pour le titre d’aspirant numéro un de la WBC chez les poids lourds, le 20 juillet prochain, au 02 Arena de Londres.

Whyte (25-1-0, 18 K.-O.) mettra sa position d’aspirant obligatoire en jeu face à Rivas (26-0-0, 18 K.-O.). Lors de son dernier combat, en décembre, le Britannique de 31 ans l’avait emporté par K.-O., au 11e round, face à Dereck Chisora.

De son côté, Rivas a vaincu l’ancien aspirant au titre mondial Bryant Jennings en janvier dernier, à New York. Le boxeur québécois de 31 ans est classé 10e par le WBC, 7e par l'IBF, et 5e par la WBA et la WBO.

«J’attendais cette opportunité depuis très longtemps, a déclaré Rivas, samedi, par voie de communiqué. Dillian Whyte est un excellent boxeur, un combattant de classe mondiale et l’aspirant numéro un. Il mérite tout mon respect pour ce qu’il a accompli et je suis très reconnaissant pour cette opportunité.»

«C’est exactement le genre de défi que j’espérais relever. Je suis invaincu, et je compte conserver ma fiche parfaite dans ma quête de devenir champion du monde.»

Whyte a également beaucoup de respect pour son prochain adverse.

«Il a été l'un des combattants poids lourds les plus évités au cours des dernières années, a dit Whyte. Sa victoire par K.-O. contre Bryant Jennings a provoqué une onde de choc dans la division (...) Je suis ravi qu'il ait accepté de m’affronter ! Il possède une excellente fiche amateur et professionnelle, comptant notamment une victoire sur Kubrat Pulev.»

«Je suis plus qu'heureux de continuer à combattre des combattants du top 10 mondial comme Rivas jusqu'à ce que je reçoive ma chance bien méritée au titre face à Deontay Wilder ou Anthony Joshua», a ajouté Whyte.