[PHOTOS] Saint-Raymond-de-Portneuf: une «vague» menace d'inonder le centre-ville

Une épée de Damoclès pend au-dessus du centre-ville de Saint-Raymond, dans Portneuf, depuis samedi matin, alors qu’une débâcle imminente sur la rivière Sainte-Anne risque d’inonder le cœur de la municipalité.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

«L’estacade flottante vient de céder», a affirmé le maire Daniel Dion en fin d’avant-midi, annonçant l’imminence d’un coup d’eau et une situation qui pourrait culminer dimanche soir.

«En eau libre, on n’a pas de problème d’inondation. Ce sont les glaces qui s’en viennent. Si elles bouchent les chenaux qu’on a fait» dans la rivière, l’eau n’a plus de place où passer et c’est là que ça déborde dans la rue», a-t-il ajouté.

Des dizaines de citoyens étaient agglutinés sur les deux ponts qui enjambent la rivière, en après-midi, guettant l’allure stagnante du cours d’eau. Un mince chenal creusé plus tôt cette semaine constitue la seule voie d’écoulement, alors que le niveau varie de façon imprévisible et inquiétante.

Après le bris de «l'embâcle flottant», en matinée, un autre situé à 500 mètres en amont des ponts, au cœur de la municipalité, menace de céder. Le premier bris laissait entrevoir le déferlement imminent d’une «vague» à même les rues riveraines en fin d’avant-midi, redoutait les autorités.

Le coup d’eau appréhendé ne s’est heureusement pas matérialisé pour le moment, alors que le secteur est «sous haute surveillance», indique le directeur des mesures d’urgence à Saint-Raymond-de-Portneuf, Christian Julien.

Aux abords de la rivière au centre-ville, les autorités d’urgence de la municipalité, des policiers de la Sûreté du Québec et des responsables du ministère de la Sécurité civile observent la situation de près.

«Je veux rappeler aux gens, aux autorités municipales et aux citoyens de faire preuve d’extrême prudence, d’extrême vigilance. On sait ce qui s’en vient dans les prochaines heures, alors ne prenez aucun risque inutile et suivez les consignes de vos autorités locales», a lancé la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, de passage à Saint-Raymond.

«On est dans un secteur névralgique. On veut pouvoir intervenir le plus rapidement possible», indique M. Julien, évoquant la «possibilité» que l’inondation touche le centre-ville.

«Sans précédent»

Le cœur de la municipalité a déjà été touché par une inondation importante en 2014. Or, les nombreuses mesures qui sont actuellement déployées sont «sans précédent», selon la responsable des communications de Saint-Raymond, Geneviève Faucher.

La cantine Ti-Oui a fermé préventivement sur l’heure du midi, s’en remettant à une rambarde de bois installée sur sa terrasse pour faire dévier un éventuel débordement. Les devantures de la pharmacie Jean-Coutu et du Sports Experts restent ouverts, protégés par des sacs de sable. Ces commerces sont situés de part et d’autre du pont Chalifour, où l’eau est à un niveau tel qu’elle frôle la structure.

Trois résidences pour personnes âgées ont aussi été évacuées lors des deux derniers jours. De plus, les pompes de plusieurs domiciles du secteur fonctionnent déjà à plein régime, a constaté Le Journal.

«Actuellement, on a encore les pieds au sec. C’est grâce au travail qui a été fait en amont dans les dernières semaines. [...] Mais on a des nouvelles toutes fraiches qui ne sont pas très rassurantes», s’est inquiété le député caquiste de Portneuf, Vincent Caron.

Les Forces armées canadiennes assistent présentement cinq directions régionales dans leurs opérations, dont dans la région de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. La ministre Guilbault a souligné «la gentillesse» du gouvernement fédéral et de l’armée de venir prêter main-forte.