Rouler électrique à 250 km/h

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire­­­, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Un homme en difficultés financières achète à Westmount

Photo tirée du compte Facebook d’Engel & Völkers

Une fiducie familiale représentée par Benoit Charron, un homme d’affaires qui s’est porté acquéreur de la chaîne de restauration rapide Planète Poutine en 2015 (depuis revendue), a fait l’achat d’une maison à Westmount pour 2,36 millions $. Ce même Benoit Charron vient de déposer un avis d’intention de faire une proposition à ses créanciers (il y a quelques jours)... avec un passif de 1,6 M$, a-t-on pu constater. La propriété de Westmount, qui a déjà appartenu à l’ex-ministre péquiste Guy Joron (décédé en 2017), a été vendue le 1er avril pour 2,36 millions $. Elle était en vente en 2018 pour la somme de 2,9 millions $. « Une imposante résidence, d’architecture écossaise baronniale, nichée dans l’un des culs-de-sac les plus exclusifs de Westmount, à l’abri du bruit et de la pollution. Cette maison familiale intemporelle dispose d’espaces élégants pour divertir, d’une vue imprenable sur la ville, de vastes proportions, de belles boiseries, et bien plus encore », décrivait en 2018 un courtier spécialisé dans la vente de maisons de grand luxe.

Pierre Plamondon encaisse chez EXFO

Le vice-président finances chez la firme de Québec EXFO, Pierre Plamondon, a vendu 17 000 actions de l’entreprise pour un peu moins de 100 000 $. Il détient encore pour près de 750 000 $ en actions d’EXFO. Le titre d’EXFO a gagné 46 % depuis le début de 2019, mais seulement 3,6 % sur cinq ans. EXFO se décrit comme un expert « en test, surveillance et analyse du secteur des communications ».

L’ancienne maison de Sophie Desmarais à vendre à Westmount

Photo tirée du site Centris

L’ancienne maison de la fille de feu Paul Desmarais, Sophie Desmarais, est à vendre à Westmount pour la somme de 8,5 millions $. « Superbe maison située dans l’une des rues les plus prestigieuses de Westmount », décrit une courtière. Mme Desmarais l’avait vendue 5,4 millions $ en 2016 à une entreprise française, Le Prieuré. Le nom d’un administrateur de Le Prieuré, Bruno Patrick Frédéric Joyerot, apparaît dans les Panama Papers.

La première Aston Martin électrique dévoilée à Shanghai

Photo tirée du site Aston Martin

La première Aston Martin tout électrique, la Rapide E, a été dévoilée cette semaine au Salon de l’auto de Shanghai. Seulement 155 exemplaires seront produits par le constructeur britannique de voitures de luxe. La voiture est extrêmement rapide, selon ce qu’a rapporté la presse spécialisée, avec la possibilité d’atteindre 100 km/h en seulement 4 secondes. La voiture peut atteindre 250 km/h. Aucun prix n’a encore été annoncé.