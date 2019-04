Trophée Vézina: Carey Price écarté des finalistes

La candidature du gardien du Canadien Carey Price n’a pas été retenue pour l’obtention du trophée Vézina, remis au meilleur gardien de but de la LNH en saison régulière.

Les finalistes ont été dévoilés, samedi après-midi.

En effet, Ben Bishop (Stars de Dallas), Robin Lehner (Islanders de New York) et Andrei Vasilevskiy (Lightning de Tampa Bay) sont les trois gardiens qui ont été mis en nomination.

Les trois finalistes ont recueilli le plus de voix à la suite d’un vote tenu auprès des 31 directeurs généraux de la LNH.

Bishop a maintenu le meilleur taux d’efficacité (,934) à travers la ligue. Il est deuxième pour la moyenne de buts alloués (1,98) et troisième pour les blanchissages (7). Il a terminé avec un dossier de 25-15-2 en 46 duels. Bishop a réalisé une séquence de 233:04 sans accorder de buts en mars; un record d’organisation. Aucun gardien des Stars n’a jamais remporté cette distinction.

De son côté, Lehner a eu un impact immédiat avec les Islanders de New York. Il a terminé la saison avec un taux d’efficacité de ,930 (2e), une moyenne de buts alloués de 2,13 (3e) et six jeux blancs. Il a conservé un dossier de 25-13-5 en 46 rencontres. En compagnie de Thomas Greiss, Lehner s’est vu accorder le trophée William-M.-Jennings. De plus, il est l’un des finalistes pour le trophée Bill-Masterton. Il deviendrait le deuxième gardien de l’organisation à recevoir cet honneur, après Billy Smith (1981-1982).

Finalement, aucun gardien n’a remporté plus de victoires cette saison que Vasilevskiy (39). Il a conservé un taux d’efficacité de ,925 et une moyenne de buts alloués de 2,40. Il serait le premier gardien de la formation floridienne à remporter ce trophée.