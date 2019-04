Voici 5 endroits mystérieux à visiter à Québec

Vous aimez l’histoire, les endroits lugubres et les anecdotes étranges? Si oui, vous devez absolument visiter ces lieux surprenants et peu connus de Québec. Voici cinq suggestions de sortie hors de l’ordinaire qui vous donneront assurément la chair de poule.

1) Crypte archéologique

Sous la terrasse Dufferin se cache une crypte archéologique qui fut, entre 1620 et 1834, la résidence officielle et le siège du pouvoir des gouverneurs de Samuel de Champlain jusqu’à Lord Aylmer. Ce site, accessible au public, dévoile les vestiges du château Saint-Louis! Il est possible de découvrir des artéfacts de toutes les époques et des objets historiques qui témoignent du mode de vie luxueux des gens nobles. Une visite presque surréaliste! Ouvert au public du 18 mai au 3 novembre 2019.

2) Morrin Center

La bibliothèque, autrefois une prison où plusieurs pendaisons ont eu lieu, vous ouvre ses portes afin de découvrir les secrets de ce lieu historique national. Le Morrin Center, âgé de plus de 200 ans, abrite encore aujourd’hui de vieilles cellules où vous pourrez déchiffrer de mystérieux graffitis gravés sur le sol par d’anciens prisonniers en plus d’observer les anneaux utilisés à l’époque pour les enchaîner. Terrifiant et intriguant à la fois!

3) Cathédrale Holy Trinity

Ici, l’une des plus vieilles églises de Québec qui a la réputation d’être un lieu hanté, des catacombes jusqu’au clocher. Inaugurée en 1804, la Cathédrale Holy Trinity serait le lieu le plus hanté de Québec. Parmi les événements étranges qui s’y déroulent, l’orgue jouerait seul et le fantôme d’une femme apparaîtrait près de l’autel. Pour en connaître plus sur l’histoire de la cathédrale, des visites libres et guidées sont proposées... pour les plus courageux!

4) Québec History X

Voici un tour unique à Québec qui propose de revisiter l’histoire à travers l’esclavage depuis les débuts de la Nouvelle-France au 17e siècle. Québec History X est organisé et guidé par l’artiste hip-hop de Limoilou, Aly Ndiaye, aussi connu sous le nom de Webster, un vrai passionné d’histoire. On y apprend que l’esclavagisme était courant à cette époque et que les Québécois ont sans doute plus d’ancêtres africains qu’ils le croient!

5) Promenades Fantômes

Pour des légendes à donner le frisson et des histoires sinistres, rien de mieux que les célèbres Promenades Fantômes. Au menu : sombres récits, crimes ignobles et exécutions! La visite du Vieux-Québec est animée par des personnages déguisés qui rendent cette activité intéressante... et effrayante.